Violences conjugales : qu’est-ce que l’aide universelle d’urgence pour les victimes, adoptée en première lecture au Sénat ?

Afin d'aider les victimes de violences conjugales à échapper à leur bourreau, la sénatrice Valérie Létard veut créer une aide financière d'urgence. Le Sénat a adopté ce projet en première lecture ce jeudi.

Pour sortir durablement de l'emprise d'un conjoint violent, il faut être indépendant financièrement. Or, en travaillant aux côtés des associations, des commissariats et des services sociaux, la sénatrice centriste du Nord, Valérie Létard, s'est rendu compte qu'aucune aide financière d'urgence n'est prévue par le dispositif d'accompagnement des victimes de violences conjugales.

Elle a donc imaginé un projet de loi en ce sens, qui a été examiné et adopté à l'unanimité en première lecture ce jeudi au Sénat, dans le cadre d'une «niche» parlementaire réservée au groupe centriste.

Pour comprendre pourquoi cette «aide universelle d'urgence» est cruciale, il faut connaître le parcours des victimes de violences conjugales. Lorsqu'elles se signalent au commissariat ou à l'hôpital, elles sont en général «orientées vers une structure d'hébergement d'urgence ou un hôtel», a expliqué Valérie Létard à CNEWS. Parfois, la victime a quitté son domicile précipitamment, sous la menace, en n'emportant aucun papier, aucune affaire.

J’ai déposé le 6 septembre dernier une proposition de loi créant une « aide universelle d’urgence » destinée aux victimes de #violencesconjugales. Le texte, cosigné par 102 sénateurs, sera débattu en séance publique au Sénat en première lecture ce jeudi 20 octobre 2022 à 10h30. pic.twitter.com/XjIxgW2wdx — Valérie Létard (@valerieletard) October 17, 2022

Il arrive souvent que les victimes soient dans une situation de «dépendance économique» envers leur conjoint violent, a affirmé la sénatrice, également vice-présidente du Sénat. Certaines n'ont pas de travail, d'autres en ont un mais parfois sans avoir «accès à leur rémunération, versée sur un compte commun géré par l'auteur» des violences.

Au moment de la prise en charge, elles peuvent donc se retrouver sans aucune ressource. «Les structures associatives essaient de faire valoir vos droits, mais en attendant de recevoir le RSA, de trouver une formation rémunérée ou d'accéder à un logement, il s'écoule du temps. Le RSA à lui seul se débloque au bout d'un mois, qu'est-ce que vous faites entre-temps ?», a développé Valérie Létard.

«Au bout de 24 à 48h» sans la moindre perspective financière, il est fréquent que les victimes renoncent, a-t-elle regretté, «en particulier si elles ont des enfants à charge». «Le mur financier peut décourager, elles n'arrivent pas à se projeter et n'ont d'autre choix que de retourner au domicile» dans lequel elle subissent des violences. Le problème persiste d'ailleurs même lorsque l'auteur est écarté du foyer familial : les délais pour retrouver une situation stable restent trop longs.

Ce projet d'aide universelle d'urgence doit permettre de pallier ce problème. Elle a été imaginée comme un «prêt d'honneur» à taux zéro plutôt que comme une «aide sans retour délivrée sous condition de ressources», afin de pouvoir bénéficier à tout le monde : salarié ou non, homme ou femme, quel que soit l'âge ou la situation de la victime.

Le prêt remboursé par le conjoint violent

Cette aide serait «d'un montant équivalent au RSA» et pourrait être versée pendant «un à trois mois», selon la complexité du cas. Elle pourrait être attribuée au moment d'un dépôt de plainte, d'une demande d'ordonnance de protection ou même à l'hôpital, auprès des travailleurs sociaux qui se chargeraient d'envoyer un signalement au parquet. Transmise simultanément à la Caisse d'allocations familiales (Caf) et au département, cette demande permettrait en outre d'enclencher l'accompagnement de la victime par les services sociaux.

En ce qui concerne le remboursement de ce prêt, Valérie Létard plaide pour la subrogation auprès de la Caf. «Ce serait alors à l'auteur des violences et non à la victime de rembourser, a-t-elle expliqué. Cela se fait déjà pour les pensions alimentaires non versées». Si l'auteur n'est pas solvable, le remboursement du prêt pourrait être différé, étalé dans le temps avec de petites mensualités. Le projet de loi évoque aussi la possibilité d'annuler totalement la dette en cas de «précarité excessive».

Une expérimentation de ce dispositif est prévue sur le terrain, mais seulement à l'échelle locale. Or, Valérie Létard estime qu'«au vu des chiffres, il y a plus qu'urgence de mettre en place» cette aide, «sans attendre de nouvelles expérimentations». Reprenant les données enregistrées sur son territoire, la sénatrice parle de «1.000 femmes suivies annuellement au tribunal de grande instance de Valenciennes à la suite de violences conjugales».

Pas moins de «8 dépôts de plainte» sont enregistrés chaque jour dans ce secteur et les chiffres nationaux ne sont pas plus rassurants. En 2021, selon les données du ministère de l'Intérieur, 143 personnes, dont 122 femmes, ont été victimes de morts violentes au sein du couple. C'est 14% de plus que l'année précédente et les féminicides ont a eux seuls augmenté de 20%.

Dans ce contexte, le projet de loi porté par Valérie Létard a été cosigné par une trentaine de sénateurs centristes et notamment par le président du groupe, Hervé Marseille. L'adoption à l'unanimité du texte en première lecture au Sénat constitue une étape, mais la sénatrice centriste exhorte le gouvernement à passer à sa mise en application au plus vite.

La ministre déléguée à l'Egalité Femmes-Hommes, Isabelle Rome, s'est contentée d'un «avis de sagesse» sur ce texte, estimant que l'expérimentation «peut être intégrée dans les réflexions du gouvernement, mais elle doit être enrichie pour couvrir tous les besoins des femmes». Soulignant l'urgence de la problématique, Valérie Létard lui a répondu que cette aide universelle d'urgence est «attendue par tout le maillage des travailleurs sociaux». «Ne perdons pas de temps, chaque jour compte», a-t-elle ajouté.