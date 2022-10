Franck Riester sur la mort de Lola : «Il ne faut pas utiliser ce drame à des fins politiciennes»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 21 octobre, Franck Riester, ministre chargé des Relations avec le Parlement, est revenu sur la terrible affaire du meurtre de Lola, 12 ans, à Paris.

Interrogé sur la meurtre barbare de la collégienne Lola, tuée après avoir été violée et torturée, il a regretté les amalgames et les instrumentalisations de cette affaire : «à chaque fois qu'il y a des faits divers ou à chaque fois qu'il y a des choses qui choquent, nous devons en tirer des enseignements pour l'avenir [...] Nous allons avoir des grands débats organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y aura une loi sur l'immigration au début de l'année prochaine, mais ne mélangeons pas tout et n'utilisons pas ce drame à des fins politiciennes».

Des propos ciblés en direction de l'extrême droite notamment, accusé depuis plusieurs jours de récupération.

«Nous vivons un moment historique où le peuple français est occupé par un peuple étranger qui est en train de le remplacer, et cet enfant en est le symbole», lançait encore hier le président Reconquête Eric Zemmour, qui explique que l'affaire Lola «dépasse ses parents» puisque «c’est toute la France qui est concernée», alors qu'un appel au respect et à la dignité est démandé par ces derniers : «dans l'effroi et la douleur dans lesquels nous sommes, nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire notre deuil. Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques».

Une semaine après la mort tragique la petite fille, un rassemblement pour un moment de recueillement doit avoir lieu ce vendredi dans la commune de Fouquereuil (Pas-de-Calais), où ses parents se sont réfugiés, et ses obsèques se tenir lundi 24 octobre.