Marseille : un policier hors service retrouve un prématuré kidnappé

Alors qu'il avait été enlevé hier matin à la maternité de Marseille, un bébé de 5 jours a été retrouvé par un policier qui était en congés et s'apprêtait à prendre le train via le dispositif «voyager et protéger». L'enfant avait été emmené par ses parents contre l'avis de la justice.

La scène s'est déroulée sur les quais de la gare de Marseille Saint-Charles hier. Il est presque midi quand un agent de sécurité sollicite un homme qu'il reconnaît comme étant un policier hors service, pour l'avoir déjà côtoyé dans le passé. L'agent sait qu'un nourrisson a été enlevé le matin même à la maternité de Marseille et il a remarqué un couple qui l'intrigue.

Le policier va à la rencontre de l'homme et de la femme, énonce sa qualité et demande à la femme de 28 ans si le bébé qu'elle tient dans ses bas est le sien. Elle affirme que c'est le cas et qu'elle l'a récupéré à l'hôpital le matin même alors qu'elle n'en a plus la garde suite à une décision de justice. Mais elle refuse de confier au policier l'enfant qui hurle contre son torse.

le nourrisson pris en charge par les pompiers

La situation est délicate, le nourrisson est prématuré, il a besoin d'une prise en charge médicale. Après les avoir emmenés dans un local à l'écart du tumulte de la gare, le fonctionnaire de police réussi à gagner la confiance de la mère qui lui confie le bébé pour qu'il vérifie son état de santé. Entre-temps, le policier a fait le 17.

L'enfant, qui fait l'objet d'une ordonnance pénale de protection, est ainsi rapidement pris en charge par les pompiers qui confirment qu'il faut le ramener en soins intensifs en pédiatrie. Sa mère et l'homme qui l'accompagne sont interpellés par le policier et les effectifs de la Bac pour enlèvement d'un enfant de moins de 15 ans par ascendant.