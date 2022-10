Mort de Lola : un hommage aujourd'hui à Fouquereuil, berceau familial du Pas-de-Calais

Une semaine après la mort tragique de la jeune Lola, un rassemblement pour un moment de recueillement doit avoir lieu ce vendredi dans la commune de Fouquereuil (Pas-de-Calais), où ses parents se sont réfugiés.

Rendre hommage à Lola et accompagner ses parents dans leur tristesse. Ce vendredi en fin d’après-midi, la commune de Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais, accueillera un moment de recueillement. Originaire du village, le père de la victime s'y est réfugié avec sa femme, elle-même issue d’une localité située à une dizaine de kilomètres de là, Lillers.

A partir de 17h30, le foyer communal sera ouvert au public. «Il n’est pas évident de trouver les mots justes pour réconforter une mère, un père, une grand-mère…toute une famille et amis. Pourtant, il est important d’écrire quelques mots pour qu’ils puissent se sentir entourés et soutenus», a écrit le maire du village sur le site internet de la mairie. «C’est pourquoi, avec le Conseil Municipal, je vous propose de rendre hommage à Lola et à soutenir sa famille et ses proches, en venant déposer un message de soutien, au moyen d’une simple carte. (…) Un livre de condoléances sera également mis à disposition».

Ce rendez-vous, qui a reçu l’accord des parents de Lola, selon France 3, est pour le moment le seul ayant un aspect «officiel». Si une marche a été évoquée, aucune date n’a été confirmée jusque-là.

En revanche, plusieurs rassemblements, auxquels les proches de la victime ne se sont pas associés, se sont déjà tenus. Mercredi, plus d’une centaine de personnes se sont ainsi réunies à Lyon devant le palais de Justice, pour une prière. Jeudi, les élus du Rassemblement national ont respecté une minute de silence devant l’Assemblée nationale. Ils n’ont en revanche pas pris part à une manifestation à Paris, organisée par l’Institut pour la justice, à laquelle étaient présents Eric Zemmour, Marion Maréchal et plusieurs personnalités du parti Reconquête.