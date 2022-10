Pénurie de carburants : «Le pire est derrière nous, les choses reviennent progressivement à la normale», selon Franck Riester

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 21 octobre, Franck Riester, ministre chargé des Relations avec le Parlement, est revenu sur la pénurie des carburants.

Jeudi, 16,9 % des stations-service françaises étaient encore en difficulté. Pourtant «le pire est derrière nous», a affirmé à l'antenne le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Frank Riester, tout en ajoutant que «les choses reviennent à la normale», à la veille des congès de la Toussaint.

Ce vendredi, deux sites pétroliers de TotalEnergies étaient encore en grève, contre six en plein mouvement. En effet, le mouvement a été reconduit ce jeudi à la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime, ainsi qu'au sein du dépôt de carburants de Feyzin (Rhône).

«il faut du dialogue et de la fermeté»

Pour Franck Riester, «la politique qui a été la nôtre, c'est-à-dire de laisser du temps au dialogue social, et ensuite d'être ferme avec ceux qui après le dialogue social continuaient, est la meilleure». Ajoutant qu'«il faut du dialogue et de la fermeté, c'est d'ailleurs la stratégie de la Première ministre et du gouvernement». Néanmoins, le ministre a regretté que «le dialogue social ne soit pas arrivé suffisamment tôt»

D'ailleurs, Franck Riester a appellé ce vendredi matin toutes les entreprises «à trouver les voies et moyens du dialogue social, surtout en période d'inflation afin de voir comment cela peut être pris en compte pour les salariés».