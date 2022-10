Faut-il indexer les salaires sur l’inflation ?

En pleine grogne sociale contre la vie chère, plusieurs figures de la Nupes et certains syndicats prônent le retour de l’indexation des salaires sur l'inflation, mais que cela signifie-t-il ?

Aux grands maux les grands remèdes. Alors que de nombreux Français ont marché ces derniers jours dans les rues pour demander des augmentations de leurs revenus, certains réclament l’indexation des salaires sur le taux d'inflation, qui a atteint +5,6% sur un an en septembre.

En effet aujourd’hui, seul le Smic est indexé sur l’inflation, ce qui explique que le salaire minimum ait été revalorisé quatre fois en 2022. Problème : avec l'inflation galopante, les bas salaires, à peine plus élevés que le Smic et qui eux n’augmentent pas, ont tendance à se rapprocher du salaire minimum, et les salariés perdent en pouvoir d’achat. C’est pourquoi plusieurs figures politiques et syndicales demandent que tous les salaires soient indexés sur l’inflation, et donc que l’effet de la hausse des prix soit compensé par les augmentations des salaires.

«Le Smic est en train de rattraper les bas salaires or, le Smic, c’est un salaire pour démarrer dans la vie active, un début de grille pour les travailleurs sans diplôme !», a avancé Boris Plazzi, secrétaire confédéral CGT, dans un communiqué en date du mois d’août.

Lundi, le chef de file des communistes, Fabien Roussel, a plaidé pour le retour de l’échelle mobile des salaires, et a affirmé qu’il comptait déposer un projet de loi en ce sens. Ce mécanisme prévoit une hausse automatique des grilles et des pensions de retraite, ce qui engendre des augmentations immédiates sur l’ensemble des branches professionnelles. «C’est une mesure de justice pour que l’ensemble des salariés ne perdent pas de pouvoir d’achat», a-t-il affirmé sur BFMTV.

Risque de spirale inflationniste

Le député France insoumise François Ruffin, a lui aussi affirmé sur France inter que l’indexation des salaires sur l'inflation «paraît aujourd'hui une nécessité puissante dans le pays». Il a toutefois estimé qu'il fallait que «l’indexation des salaires sur l'inflation se fasse jusqu'à hauteur de 2.000 euros, 2.500 euros jusqu'au niveau du salaire médian ou du salaire moyen (…) Je suis favorable à ce qu'on indexe, peut-être jusqu'à un certain niveau de revenus, mais ça me paraît aujourd'hui une nécessité puissante dans le pays.»

En France, les salaires étaient indexés sur l’inflation jusqu’en 1983, sous le gouvernement de François Mitterrand. Une mesure qui a été supprimée car elle pourrait contribuer à l’augmentation de l’inflation. «Quel est le problème quand on indexe ? Dès qu’il y a un choc inflationniste très fort, un choc exogène comme un choc pétrolier, et que les prix augmentent, s’il y a indexation, alors les salaires progressent très vite, explique Eric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Pour les entreprises, il y a donc une double augmentation : celle des coûts des matières premières et celle des salaires. Cela fait des coûts très forts pour les entreprises, et dans ce cas de figure, elles n’ont pas d’autres choix que d’augmenter leurs prix de vente. C’est là que la spirale inflationniste s’enclenche», précise le chercheur.

«Dans le cas d’un choc pétrolier, on peut monter jusqu’à 20% ou 25% d'inflation. Il devient alors très difficile de la limiter, et donc les banques centrales sont quasi obligées d’augmenter très fortement les taux d’intérêt pour calmer cela, ce qui provoque une récession. C’est ce qu’il faut éviter», indique l’économiste.

QUi doit payer l'addition?

Si on ne parle pas de choc pétrolier aujourd’hui, l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité constitue une «crise exogène», puisque l’augmentation des prix est indépendante de la France. «Les prix du gaz qui étaient aux alentours de 25 ou 30 euros le mégawattheure sont montés jusqu'à 300 euros. Aujourd’hui, ils sont redescendus à un peu moins de 200 euros, mais on est quand même passé de 25 euros à 200 euros, c’est énorme, donc c’est un choc», analyse Eric Heyer.

Selon l’économiste, l’enjeu est de savoir sur qui faire peser la dette engendrée par la crise de l’énergie. «C’est un choc exogène à notre économie, et donc c’est une ponction de revenus d’à peu près 3 points de PIB, c’est à dire 75 milliards d’euros que la France va perdre. Qui doit la supporter ? Si on n'indexe pas les salaires sur l’inflation, c’est aux ménages de supporter cette hausse et cela implique une perte de pouvoir d’achat. Si on choisit l’indexation, cela veut dire que l’on désigne les entreprises pour supporter ce choc. Et il y a le troisième acteur, les services publics, qui peut aider et prendre une partie de ces coûts en bloquant ou en plafonnant la hausse des prix.»

L’exécutif cherche donc à répartir cette charge entre les trois acteurs, résume le chercheur de l’OFCE : «L'Etat a mis en place un bouclier tarifaire, et donc prend environ 24 milliards en 2022 puis 16 milliards en 2023. Ensuite, l’Etat dit aux entreprises qui le peuvent d’augmenter les salaires, puis les ménages supportent l’autre partie.» Ou comment diviser la poire en trois.