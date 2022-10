Le député Aurélien Taché et son parti «Nouveaux Démocrates» intègrent EELV

L’ancien député LREM Aurélien Taché a annoncé ce dimanche l’intégration de son parti «Nouveaux démocrates» crée en 2020 au sein d’Europe Écologie-Les Verts (EELV). Ce dernier a confirmé son soutien à la motion «Printemps écologiste» de Sophie Bussière signé par Yannick Jadot en vue du congrès du parti.

Près de 250 adhérents vont venir grossir les rangs du parti écologiste. Ce dimanche, l’ex-député LREM Aurélien Taché a confirmé sur Twitter la fusion de son parti «Nouveaux démocrates» au sein d’EELV. Dimanche dernier, le conseil fédéral du parti avait approuvé via un vote électronique la possibilité pour les partis composant le pôle écologiste de les rejoindre. Avec cette décision, ces derniers auront la possibilité de participer au congrès du mouvement, qui aura lieu du 26 novembre au 10 décembre.

Fier et heureux, aprés un long processus démocratique, que les @NDemocrates_ rejoignent enfin @EELV ! Alors que le congrès s'ouvre, nous faisons aussi le choix de soutenir @sophie_bussiere, pour un parti de gouvernement au service de l'écologie populaire ! https://t.co/I6RBQ9HObH — Aurélien Taché (@Aurelientache) October 23, 2022

Pour justifier cette décision, le député a évoqué la nécessité d’ouvrir le thème de l’écologie à une plus grande partie de la population française. «Je pense que l’on a besoin d’un parti de masse qui parle à tous les Français et qui se mette en mouvement pour la conquête du pouvoir (…) Notre objectif, c’est d’être très clairs sur la nécessaire refondation du parti qui doit privilégier une écologie populaire laissant toute sa place à la diversité. Beaucoup de gens des quartiers populaires, lorsqu’ils entendent des discours un peu élitistes voire bobos, peuvent avoir l’impression que l’écologie n’est pas faite pour eux», a expliqué Aurélien Taché dans un entretien accordé au Parisien.

Sept motions en lice pour la direction du parti

A l’approche du congrès EELV de fin d’année, sept motions sont en lice pour prendre la tête du parti. L’ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot a signé celle portée par Sophie Buissière, Sandrine Rousseau une seconde emmenée par Mélissa Camara et Eric Piolle une troisième soutenue par Marine Tondelier.

Aurélien Taché et les nouveaux adhérents qu’il amène ont fait le choix de soutenir la première motion citée, dénommée «Printemps écologiste». «Beaucoup pensent que le Congrès se résume entre un match entre Sandrine Rousseau et la direction sortante, nous défendons une autre voix (…) C’est une motion qui n’était pas attendue mais la dynamique est forte et je pense que nous pouvons vraiment faire la différence», a assuré l’homme politique de 38 ans auprès du quotidien.