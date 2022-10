Île-de-France : bientôt «des voies de bus express» pour relier Paris à la grande couronne ?

«Des voies de bus express» sont à l'étude pour relier Paris à la grande couronne. Le projet, porté par le président du département de l'Essonne, devrait ainsi permettre aux 6 millions de Franciliens installés aux franges de la région d'accéder plus facilement aux futures gares du Grand Paris Express.

«Nous partageons avec Valérie Pécresse l'ambition de rattacher la grande couronne au Grand Paris grâce à des voies de bus express. Le Grand Paris Express est le chantier du siècle. Il doit bénéficier aux 6 millions d'habitants de grande couronne», annonce François Durovray, le président du département de l'Essonne, qui vient d'être missionné par la présidente de région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) pour plancher sur le projet.

Réduire le fossé entre les Franciliens

Pour l'élu LR, il est surtout «urgent de connecter la grande couronne à Paris en la raccordant au futur Grand Paris Express». Dans un entretien au JDD paru ce dimanche 23 octobre, il estime que «le fossé se creuse dangereusement entre la grande couronne et le cœur d'agglomération» et craint que cette «fracture géographique» puisse «engendrer de grandes colères, surtout dans un contexte de hausse des prix du carburant».

Pour l'éviter, François Durovray étudie donc la possibilité de créer un réseau de bus express, qui viendraient se raccorder à 30, voire 40 futures stations du Grand Paris Express – ce supermétro en construction composé de quatre lignes de métro automatique autour de Paris, et de l'extension de deux lignes existantes – qui doit déjà permettre de désenclaver profondément certains territoires franciliens. Des bus réguliers, bien équipés (wifi, prises USB...), avec 2 ou 3 arrêt maximum.

Parmi ces nouvelles liaisons express, il imagine relier l'aéroport de Roissy à Argenteuil (95) ou encore Saint-Quentin-en-Yvelines et Vélizy-Villacoublay (78) mais aussi Fontainebleau (77) à Evry (91). Des liaisons qui ne sont aujourd'hui possibles qu'en prenant un Transilien ou un RER, parfois un bus. Autant dire des trajets qui s'apparentent à un parcours du combattant pour tous ceux qui n'ont d'autre choix que de l'emprunter au quotidien.

Mais ces usagers des transports en commun franciliens – et tous ceux qui aujourd'hui réalisent ces trajets-là en voiture – devront encore prendre leur mal en patience, car si les études ont commencé, le rapport ne sera pas rendu avant l'année prochaine. Quant au Grand Paris Express, les premières lignes ne verront pas le jour avant 2024 (prolongement de la ligne 14) et les dernières sont prévues pour 2030 (ligne 15 ouest et est, ligne 17 ouest et ligne 18 ouest).

En attendant, François Durovray entend bien défendre son projet auprès de l'Etat, alors que doivent commencer début 2023 les négociations en vue des prochains contrats Etat-Région. Premier argument : le moindre coût de ce projet face aux 37 milliards du Grand Paris Express. Pour l'élu, «les infrastructures existent déjà» et «une gare routière ne coûte pas trop cher à réaliser, entre 4 à 5 millions d'euros».