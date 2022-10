Roanne : soupçonné d'agressions sexuelles sur une fillette, l'adolescent incarcéré nie les faits

Un adolescent de 16 ans a été mis en examen et écroué ce dimanche 23 octobre. Il est soupçonné d'agressions sexuelles à l'encontre d'une fillette à Roanne (Loire), a indiqué le parquet de la ville ce lundi, ce qu'il nie formellement.

Une affaire sordide. Ce lundi, le parquet de Roanne (Loire) a annoncé la mise en examen et le placement en détention provisoire d'un adolescent de 16 ans soupçonné d'agressions sexuelles aggravées sur une petite fille de six ans. Ce dernier nie les faits et clame son innocence.

Les faits se seraient produits dans la nuit de jeudi à vendredi. L'adolescent se serait retrouvé nez à nez avec la mère de la victime présumée, alors qu'il sortait de la chambre de sa fille, qui venait de subir des attouchements à caractère sexuels. Cette dernière a rapidement prévenu le père, qui, aidé par trois autres personnes, a reconnu l'agresseur présumé la nuit suivante, tentant d'escalader le grillage de sa propriété.

Les quatre hommes ont alors roué de coups l'adolescent avant de prévenir la police, indique le parquet de Roanne, lui occasionnant une interruption totale de travail (ITT) de 10 jours.

Le suspect souhaite porter plainte

D'après nos informations, l’adolescent d’origine Guinéenne aurait expliqué aux enquêteurs ne pas être sorti de chez lui le soir des faits, et donc de ne pas être entré par effraction dans la maison de la famille de la jeune victime. Il réfute également avoir baissé la culotte de la fillette de six ans avant de se retrouver face à la mère de celle-ci.

La nuit suivante, il a décrit comment après s’être rendu sur un terrain de football, il a été pris à partie par deux inconnus dont l'un l'a pris en photos, avant de le passer à tabac.

Si la mère a déclaré avoir formellement reconnu l’individu, ce dernier clame son innocence et souhaite porter plainte contre ses agresseurs, dont le père de famille pour les coups qui lui ont été assénés.

Le suspect a indiqué être orphelin. Arrivé en France depuis plus d’un mois, mineur isolé séjournerait depuis une quinzaine de jours dans un logement proche de celui de la famille, avec deux autres personnes immigrées.