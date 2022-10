Affaire de Roanne : «En France, on ne se fait pas justice soi-même», explique le procureur de la République

Invité ce mercredi matin sur CNEWS, le procureur de la République de Roanne Abdelkrim Grini est revenu sur la réaction du père de famille qui a violemment agressé le principal suspect de l'agression sexuelle de sa fille. «En France, on ne se fait pas justice soi-même», a-t-il dit.

«En France on ne se fait pas justice soi-même», a martelé le procureur de la République de Roanne. «La justice ce n'est pas la vendetta, ce n'est pas la loi du talion, ce n'est pas la vengeance», a expliqué Abdelkrim Grini, revenant sur les faits qui se sont passés dans la nuit du vendredi au samedi dans la Loire.

En effet, un père de famille a passé à tabac le principal suspect de l'agression sexuelle de sa fille de 6 ans, un jeune de 16 ans qui s'est vu prescrire 10 jours d'ITT avant d'être placé en détention provisoire.

«Je peux comprendre l'émotion et la colère de ce papa», a concédé le procureur de Roanne, qui a cependant condamné la réaction du père de famille : «Mais je ne comprends pas et surtout, je n'accepte pas, que celui-ci se soit déchaîné à l'aide de ses trois amis sur le mineur plus de 24 heures après les faits, alors qu'il avait déposé plainte».

«Je me permets de rappeler que la justice a bien travaillé puisqu'une fois placé en garde à vue, le principal suspect a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen, et ensuite à un juge des libertés et de la détention (JLD), qui a validé son placement en détention provisoire, suivant les réquisitions du parquet», a précisé le procureur de la République Abdelkrim Grini.