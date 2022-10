Changement d'heure : pourquoi la sécurité routière appelle-t-elle à la vigilance ?

Le passage à l’heure d’hiver, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, est synonyme de hausse des accidents sur les routes de France. Ce mercredi, la Sécurité routière a souligné l’importance de se rendre visible sur la voie publique en rappelant les gestes à adopter pour chaque usager.

Un rappel qui peut sauver des vies. La Sécurité routière a souligné ce mercredi l’importance de se rendre visible sur la voie publique pour lutter contre la hausse des accidents de la route constatée après le passage à l’heure d’hiver, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

«La Sécurité routière rappelle aux piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes, l’importance de se rendre visible, et invite les automobilistes à redoubler de vigilance vis-à-vis de ces usagers vulnérables», a expliqué la Sécurité routière dans un communiqué.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère de l’Intérieur a donné quelques chiffres pour comprendre l’importance du phénomène. Le nombre de blessés à vélo a augmenté de 21% entre 2019 et 2021 et il a triplé sur la même période concernant les usagers des engins de déplacement personnel motorisés (EDPm).

Selon les données de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) recueillies entre 2015 et 2019, le nombre d’accidents recensés impliquant un piéton a augmenté en moyenne de 42% entre octobre et novembre ces dernières années.

Des dispositifs pour être visible en toute circonstance

Pour lutter contre cette tendance, l’organisme a rappelé la nécessité pour les usagers vulnérables de «porter des vêtements clairs et d’opter pour des dispositifs rétro-réfléchissants», comme un gilet, un brassard ou encore des bandes placées sur le sac à dos.

#MardiConseil | Baisse de luminosité et manque de visibilité En automne les risques sur la route sont plus importants.



Et tous les usagers de la route sont concernés : les piétons, les cyclistes, les motards, les automobilistes comme les trottinetteshttps://t.co/y5S1g0V2iE pic.twitter.com/u6M1LKF8SA — Préfet du Calvados (@Prefet14) October 25, 2022

Pour appuyer cette demande, la Sécurité routière a donné des chiffres précis concernant le port de ces dispositifs sur la route. «Dans les phares d’une voiture, les autres usagers sont visibles à seulement 20 mètres lorsqu’ils sont vêtus de noir. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin au minimum de 25 mètres pour s’arrêter sur sol sec. Avec des accessoires réfléchissants, ils sont visibles à 150 mètres», a détaillé l’organisme interministériel.

Des consignes de sécurité peu respectées

Selon une étude de l’association Assurance Prévention réalisée par Harris Interactive*, 82% des Français se sont déclarés inquiets pour leur sécurité lorsque la visibilité baissait, c’est-à-dire la nuit ou en cas de brouillard. Dans le détail, 90% des cyclistes interrogés ont fait part de ce sentiment, suivis par 85% des conducteurs de deux-roues motorisés et 82% des utilisateurs de trottinettes électriques et autres EDPm.

Mais les consignes de sécurité mentionnées plus haut ne sont pas toujours respectées. 73% des piétons du panel ont affirmé ne pas emprunter systématiquement les trottoirs en cas de visibilité réduite et seulement 29% d’entre eux ont déclaré porter des vêtements clairs. Dans cette étude, un cycliste sur deux a déclaré ne pas porter d’accessoires réfléchissants. Enfin, 38% des utilisateurs de trottinettes ont confié ne pas allumer systématiquement leurs feux.

*L'étude a été réalisée en ligne du 6 et 11 octobre 2022 par Harris Interactive pour l’association Assurance Prévention, auprès d’un échantillon de 2.039 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.