Zones à faibles émissions : amendes, prêt à taux zéro, surprime de 1.000 euros... Tout ce qu'il faut savoir

A l’occasion du premier comité de suivi des zones à faibles émissions (ZFE) ce mardi 25 octobre, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a détaillé les principales mesures prises pour exclure des plus grandes agglomérations françaises les véhicules polluants à l'horizon 2025.

Déjà interdits dans onze des plus grandes villes de France, les véhicules les plus polluants le seront également dans 32 métropoles de l’Hexagone d’ici à 2025. Pour mettre en place cette «stratégie globale de décarbonation», le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a détaillé ce mardi les principales mesures gouvernementales visant à exclure des plus grandes agglomérations françaises les véhicules les plus polluants.

Suivez la conférence de presse du premier comité de suivi sur les zones à faibles émissions mobilité #ZFEm, en présence de @ChristopheBechu et @CBeaune #ZFE



Pour ce premier comité de suivi des zones à faibles émissions (ZFE), qui se réunira dorénavant tous les six mois, les 43 présidents des métropoles françaises de plus de 150.000 habitants étaient présents. L’objectif présenté par le gouvernement était la mise en place des ZFE dans chacune de ces villes. Si onze de ces agglomérations ont déjà expérimenté le système, les 32 autres représentées ce mardi auront jusqu’à 2025 pour l’instaurer sur leur sol.

Pour améliorer la qualité de l'air, le gouvernement prévoit plusieurs dispositifs, comme le déploiement des zones à faibles émissions mobilité dans 43 agglomérations d'ici 2025

Pour rappel, le système des ZFE est basé sur les vignettes Crit’Air des véhicules, déjà obligatoires sur le territoire français afin de catégoriser ces derniers selon leur degré de pollution.

Des contrôles via des radars dès 2024

Afin de contraindre les automobilistes à respecter la règlementation en vigueur dans les ZFE, le gouvernement a tablé sur des sanctions automatiques en cas de non-respect lié aux vignettes Crit’Air. «Nous travaillons à la mise en place d’un contrôle sanction automatisé sous forme de radars, qui sera effectif au deuxième semestre 2024», a affirmé le ministre.

Dans les faits, grâce à une lecture automatique des plaques d’immatriculation de tout véhicule, il sera possible d’envoyer une contravention de classe 4, équivalente à une amende de 750 euros maximum, aux automobilistes ne respectant pas la vignette Crit’Air adéquate aux ZFE traversées.

Une surprime de 1.000 euros

Pour faciliter la transition vers des véhicules moins polluants, le gouvernement va accompagner les Français avec une aide spécifique, cumulable avec d’autres bonus écologiques actuellement en vigueur.

«Tous les habitants et les personnes qui travaillent en Zone à faibles émissions pourront bénéficier d’une surprime de 1.000 euros», a annoncé Christophe Béchu. Il a également ajouté que cette surprime serait cumulable avec la prime à la conversion et le bonus écologique.

Un prêt à taux zéro

Pour compléter l’aide précédemment mentionnée, l’Etat va mettre en place un nouveau prêt à taux zéro (PTZ) d’un montant maximal de 30.000 euros. Il sera lui aussi cumulable avec les différentes aides mises en place et sera réservé aux résidents des ZFE pour l'achat ou la location longue durée d'un véhicule propre.

De nouvelles mesures pour aider au déploiement des ZFE, notamment :



bonus écologique renforcé



prêt à taux zéro, incluant le financement du « retrofit »





Les zones à faibles émissions ne seront pas des zones de forte exclusion !

Pour conclure, Clément Beaune, le ministre chargé des Transports, lui aussi présent lors du comité de suivi des zones à faibles émissions, a chiffré l’ensemble des aides mises en place. «Mis bout à bout, l'ensemble de ces dispositifs représente un effort incomparable en Europe. C'est 1,2 milliard d'euros qui sera consacré au verdissement des véhicules en 2023», a détaillé le ministre.