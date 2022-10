Alexis Corbière : «Emmanuel Macron est cynique et en payera le prix politique»

«Emmanuel Macron est cynique et en payera le prix politique», a estimé ce jeudi Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, dans La Matinale de CNEWS.

Une réflexion qui ne passe pas du côté de la Nupes. Hier soir, Emmanuel Macron a vivement critiqué le ralliement de la gauche et du Rassemblement national pour voter la motion de censure sur la première partie du budget. «Vous pensez que nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité avec des députés du Rassemblement national ?», a déclaré le chef de l’État.

L’accusation de pacte entre les députés de gauche et ceux d’extrême droite a fait bondir Alexis Corbière, élu LFI de Seine-Saint-Denis, invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi. «Même monsieur Sarkozy et monsieur Chirac, qui sont pourtant des adversaires politiques de mes idées, n’avaient jamais fait ce qu’Emmanuel Macron est en train de faire, c’est-à-dire mettre un signe égal entre ce que nous représentons et l’extrême droite, et dire que l’on travaille main dans la main, ce qui est faux», a-t-il fustigé.

Certains députés socialistes auraient affirmé que la Nupes aurait gommé toute notion d’immigration dans sa motion de censure afin que le Rassemblement national puisse la voter. Une rumeur que dément formellement le député de Seine-Saint-Denis. «Personne n’a pactisé. (…) C’est un menteur. Le président de la République reprend ces fadaises», a-t-il assuré.

Pour Alexis Corbière, Emmanuel Macron «banalise madame Le Pen», alors même qu’il cherchait à rallier les électeurs de gauche à sa cause pour l’élection présidentielle pour faire barrage à l’extrême droite. «C’est un cynique et je pense qu’il en payera le prix politique, parce que ça agace», a-t-il affirmé.