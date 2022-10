Emmanuel Macron attendu dans le Cher pour mobiliser l'industrie de l'armement

Le chef de l’État Emmanuel Macron est attendu ce jeudi 27 octobre dans le Cher, où il doit visiter plusieurs sites industriels d’armement pour illustrer l’effort de la France pour produire davantage et plus rapidement dans un contexte d’«économie de guerre».

Ce jeudi 27 octobre, le président de la République Emmanuel Macron est attendu dans le Cher où il visitera plusieurs sites de l'armée et de l’industrie d’armement. Ce déplacement vise à illustrer l’effort de la France pour produire davantage et plus rapidement dans un contexte d’«économie de guerre».

En présence du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de sa secrétaire d’Etat auprès du ministère des Armées chargée de la Jeunesse Sarah El Hairy, Emmanuel Macron commencera la journée par une visite, aux alentours de 10h30, à l’Ecole militaire préparatoire technique de Bourges (EMPT).

L’établissement a ouvert ses portes le 1er janvier 2022 pour répondre à «un besoin croissant de sous-officiers dans les métiers techniques», a indiqué l’Elysée.

Le président de la République profitera de cette visite pour rencontrer les élèves de l’établissement et échanger avec eux. Une cérémonie militaire avec remise du drapeau de l’école est également prévue.

L’après-midi s’annonce beaucoup plus chargé pour le chef de l’Etat. Vers 13h40, Emmanuel Macron se rendra dans le centre d’essai de la Direction Générale de l’Armement. Au cours de cette visite, le chef de l’Etat inaugurera le pas de tir rénové des canons Caesar. Pièce maîtresse de l’artillerie française, une dizaine de ces canons ont été envoyés aux troupes de Volodymyr Zelensky dans le cadre du soutien de la France à l’Ukraine à la suite de l’invasion russe.

A 15h, Emmanuel Macron se rendra sur le site de Nexter Arrowetch à La Chappelle Saint Ursin et leur activité de fabrique de munitions avant de visiter, vers 16h20, l’usine MBDA Subdray qui est en charge de l’ingénierie et des tests des moyens de propulsion des missiles.

Emmanuel Macron «s’entretiendra avec les acteurs français du secteur, alors que le retour de la guerre en Europe à la suite de l’agression de l’Ukraine par la Russie rappelle la place centrale de l’industrie d’armement dans la préservation de la souveraineté nationale. Il rappellera aux industriels l’objectif de produire suffisamment, plus rapidement et à des prix maîtrisés», a affirmé le palais présidentiel.

La France va ainsi consacrer deux milliards d'euros à la commande de munitions en 2023 pour ses forces armées, soit un tiers de plus que l'année passée. Cela comprend par exemple 10.000 obus de 155 mm pour les canons Caesar, ou encore plus de 50 millions de munitions de petit calibre.

Comme annoncé à plusieurs reprises et comme cela doit être le cas encore en 2024 et 2025, le budget des armées augmentera de trois milliards d'euros en 2023 pour atteindre 43,9 milliards d'euros (hors pensions), conformément à la Loi de programmation militaire (LPM 2019-2025).