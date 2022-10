Île-de-France : les immigrés représentent 22 % de la population active de la région

Ils sont plus de 1,25 million à travailler en Ile-de-France. Les immigrés représentent 22 % de la population active de la région, selon une analyse de l'INSEE dévoilée ce jeudi 27 octobre. Parmi eux, 38 % ont la nationalité française, précise l'institut national.

En Ile-de-France, les immigrés représentent 22 % de la population active, une part deux fois plus élevée qu'en France métropolitaine, avance l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en se basant sur des chiffres de 2018. A titre de comparaison, la proportion d'immigrés parmi les actifs occupés varie dans les autres régions de 4 % (dans les Pays de la Loire, en Normandie et en Bretagne) à 12 % (en Corse).

Les immigrés, présents dans les métiers de service

Selon l'étude, les immigrés «travaillent principalement dans les services aux particuliers et dans le bâtiment». Conséquence : certains métiers sont plus particulièrement occupés par des immigrés. En Ile-de-France, douze en particulier se distinguent par une proportion supérieure à 39 %, parmi lesquels les métiers de services aux particuliers et aux collectivités ou encore dans l'hôtellerie et la restauration.

Dans certains métiers, ils sont carrément majoritaires : c'est le cas des aides à domicile et aides ménagères, employés de maison, ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction ou encore ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, et enfin cuisiniers.

Dans les métiers de l’armée, de la police et des pompiers, appartenant à la fonction publique et où la nationalité française est exigée, les travailleurs immigrés sont peu présents, relate l'INSEE, qui rappelle quand même que 38 % d'entre eux ont la nationalité française et pourraient donc occuper ces postes. Mais dans les faits, ils sont seulement 5 % à occuper ces emplois en Ile-de-France.

Ils sont également très peu présents parmi les cadres ou professions intermédiaires administratives de la fonction publique (9 %) ainsi que parmi les professionnels du droit (9 %), les cadres des transports, de la logistique et navigants de l’aviation ou encore les commerciaux et technico-commerciaux (10 %).

Quelles sont leurs origines ?

Concernant leurs origines, un peu plus de la moitié des immigrés franciliens sont nés en Afrique. Parmi eux, jusqu'à 27 % sont des nés au Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie).

Quant aux autres, un quart est né en Europe, tandis que l'autre quart est originaire d'Asie (18 %) ou d'Amérique et Océanie (6 %). Parmi les immigrés d’origine européenne, les natifs du Portugal sont les plus nombreux à travailler en région francilienne (10 %), comme en province d'ailleurs (12 %).

«En France, depuis 1850, plusieurs vagues d’immigration se sont succédé, d'origines de plus en plus lointaines et répondant à des besoins différents», explique l'INSEE, qui retrace l'histoire de l'immigration en France.

Parmi ces vagues, l'INSEE évoque celle des Européens venus des pays frontaliers au XIXe siècle «pour pallier le manque de main-d’œuvre lié à la révolution industrielle et la dépression démographique». Puis celle des Polonais «après les pertes humaines considérables de la Première Guerre mondiale». De sorte que dans les années 1930, «la France est le premier pays d’immigration au monde, relativement à sa population».

L'institut national rappelle également que l'arrivée, après 1945, de 4 millions de personnes, originaires surtout du Maghreb, d'Espagne et du Portugal, «participe à l’expansion économique des "Trente glorieuses"». Enfin, à partir des années 1970, les Africains subsahariens et les Asiatiques viennent répondre «aux besoins croissants dans les secteurs des services ou de l’automobile et de la construction».