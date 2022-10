Paris : d'anciens Cityscoot reconditionnés vendus sur le marché de l'occasion

Que faire des Cityscoot l'hiver lorsque la demande est plus faible ? L'opérateur de scooters électriques en libre-service, installé à Paris depuis 2016, a trouvé la solution : les reconditionner pour les vendre sur le marché de l'occasion.

Loués en free-floating à Paris depuis 2016 et dans une dizaine d'autres communes limitrophes, les scooters électriques de Cityscoot sont désormais également disponibles à la vente, dans une version reconditionnée. Baptisée TOOCS, cette première game de scooters électriques reconditionnés est née d'un partenariat entre Cityscoot et Back Market, numéro 1 du reconditionné en France.

Une opération «test»

Concrètement, depuis le lundi 24 octobre, plusieurs scooters électriques «provenant de la flotte usagée» des Cityscoot «ont été complètement reconditionnés et reconfigurés pour un usage individuel» puis «customisés par Back Market», avant d'être mis en circulation sur le marché de l'occasion au prix de 1.885 euros.

«C'est un test, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça», explique Marielle Marchand, marketing manager chez Cityscoot, qui assure que «l'objet de l'opération n'est pas du tout de faire du business [...] mais de s'inscrire dans la vision de Cityscoot d'aller plus loin pour contribuer à rendre la ville plus propre».

«Comment va répondre la demande ? Est-ce-que l'opération va intéresser ?», c'est la réponse à ces questions-là qui intéresse Cityscoot, qui n'a «pas défini un nombre précis» de scooters qui seront mis en vente sur le site de Back Market pour l'instant et qui se laisse libre «en fonction de la demande» de poursuivre l'expérience ou non.

En outre, Marielle Marchand précise que ces scooters électriques mis en vente proviennent de la flotte «classique» des 3.000 Cityscoot parisiens et non d'une flotte de scooters «cassés ou abîmés», qui auraient été relégués parce que jugés trop vieux. De fait, les deux-roues du groupe sont «soumis à une grosse saisonnalité», souligne-t-elle, raison pour laquelle ils ne pas tous utilisés toute l'année, notamment l'hiver.

Pour l'heure, il s'agit donc de quelques scooters «mis de côté», et qui auraient «dormi dans un garage» s'ils n'avaient pas été mis en vente, mais qui ont été entretenus et vérifiés toutes les 48 heures, comme les autres scooters. «Pourquoi, nous qui prônons la mobilité douce et partagée, ne pas leur donner une seconde vie ?», s'interroge la marketing manager.

Sur le site de Back Market, les scooters électriques sont désormais disponibles dans tous les coloris. Sur l'annonce, on peut lire «en parfait état», livrés gratuitement «en dix jours par Chronopost» et «sous garantie contractuelle de 12 mois». Et pour ceux qui auraient peur de passer de la location à l'achat, il y a «30 jours pour changer d'avis».