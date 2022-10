Incendies : la sécurité civile reçue par Emmanuel Macron, des annonces pour sa modernisation attendues

Emmanuel Macron va recevoir ce vendredi à l’Elysée environ 300 personnes de la sécurité civile, afin de les remercier pour leur action contre les incendies de cet été et pour leur dévoiler des mesures afin de moderniser la lutte contre les feux de forêt.

Une reconnaissance de leur dévouement. Emmanuel Macron va recevoir ce vendredi les membres de la sécurité civile mobilisés cet été pour lutter contre les nombreux incendies ayant frappé le pays. A cette occasion, des annonces devraient être faites concernant une transformation du modèle de fonctionnement.

Environ 300 pompiers et pilotes d’engins aériens, mais aussi des bénévoles ou des acteurs de la vie locale, comme des maires, seront ainsi présents à l’Elysée. Le président avait affiché cette volonté lors de son déplacement en Gironde, dont les immenses feux ont été le symbole d’un été brûlant. Il souhaitait notamment recueillir les avis et l’expérience des personnes directement liées à la prévention et la lutte contre les incendies.

Transformer le modèle de sécurité civile et changer la gestion de la forêt

Le chef de l’Etat avait alors fait part de sa volonté de «changer le logiciel» de fonctionnement. La présidence a indiqué que les moyens mis à disposition, mais aussi la façon dont il est possible de transformer «plusieurs années de modèle de sécurité civile, pour qu’il soit plus performant et participatif», seront des thèmes abordés.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait ouvert une piste en septembre, lors du congrès national des sapeurs-pompiers, en évoquant la mise en place d'un statut pour les sapeurs-pompiers volontaires leur permettant d’être mobilisés plus facilement (en facilitant leur mise à disposition par leur employeur, notamment).

Il sera aussi question de la modernisation de la sécurité civile et d’une refondation de la politique de gestion de la forêt, à l’heure des conséquences du changement climatique.

L'Assemblée des départements de France avait lancé au début du mois de septembre une «mission flash» dans les zones sinistrées par les incendies de l’été, pour faire remonter les besoins des pompiers. Les feux avaient détruit 72.000 hectares de forêt, en Gironde, Bretagne, Isère, Jura, Vosges ou encore Maine-et-Loire, obligeant le déploiement de 10.000 sapeurs-pompiers.