Météo : jusqu'à quand la vague de chaleur va-t-elle durer ?

Un épisode de chaleur exceptionnel se fait ressentir par sa durée en France depuis mi-octobre. Alors que le mois de novembre approche, Météo-France continue d'annoncer des températures supérieures de 4 à 5 °C aux normales de saison, lesquelles devraient durer encore quelques jours.

Des températures anormalement hautes pour la saison. La France connaît depuis deux semaines un épisode de chaleur inédit par sa durée et son intensité. Météo-France a notamment prévu pour ce vendredi 28 octobre des températures atteignant des pointes à 30 °C dans certaines régions du sud du pays.

En cause : une vaste zone dépressionnaire qui s’étend sur le proche Atlantique, provoquant un air très doux arrivant du Sud-Ouest depuis les Iles Canaries (Espagne).

Ce phénomène concerne l’ensemble de l'Hexagone et devrait continuer jusqu’à ce dimanche 30 octobre.

Alors que la température moyenne enregistrée dans toute la France se situe au-dessus de 17,5 °C depuis le 15 octobre, Météo-France confirme en outre que la vague de chaleur actuelle est «totalement inédite».

Par ailleurs, si la situation hydrique est en cours d’amélioration dans le nord du pays, avec des sols qui retrouvent progressivement un niveau proche de la normale, c’est loin d’être le cas dans le Sud.

Le Sud-Ouest en première ligne

Le Sud-Ouest subit de front ces températures anormalement chaudes, pouvant atteindre 30 °C jusqu’à ce samedi, contre 27 à 29 °C pour l’Aquitaine. Ce seuil pourrait même être dépassé dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et les Hautes-Pyrénées.

«Des températures jamais vues après un 25 octobre depuis le début des mesures sont susceptibles d’être atteintes dans certaines villes, comme à Bordeaux ou Clermont-Ferrand», a indiqué Météo-France dans un communiqué.

De son côté, le Finistère fait figure de grande exception puisque, grâce à un ciel gris, les Bretons resteront sous la barre des 20 °C.

Un pic de chaleur exceptionnel s’était déjà produit en novembre 2015 avec des records de températures le 8 novembre dans le Sud-Ouest, 27,8 °C à Biarritz ou 26,7 °C à Bordeaux, mais aussi 26,2 °C à Vichy ou 24 °C à Colmar. Néanmoins, cet épisode de grande douceur avait été beaucoup plus court que celui de cet automne.

Une chute du mercure pour la semaine prochaine ?

Une chute du mercure devrait toutefois s'amorcer au cours de la semaine prochaine avec l'arrivée d'une première perturbation par l’Ouest.

D’autres perturbations devraient ensuite suivre sur le territoire, accompagnées de précipitations, en particulier en Bretagne.

Avec une chute de 7 °C en moyenne, l’indicateur thermique national pourra alors passer en dessous des 12 °C. Cette baisse se fera progressivement au fil des jours.

Le changement climatique, à l’origine de ce contexte météorologique, risque de provoquer à l’avenir d’autres vagues de chaleur. Plus intenses et plus fréquentes, elles arriveront de plus en plus tôt et auront du mal à partir, s'accordent à dire les spécialistes.