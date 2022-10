Paris : la ligne 6 partiellement interrompue dès ce samedi entre Trocadéro et Charles-de-Gaulle-Etoile

La trafic va être partiellement interrompu sur la ligne 6 du métro parisien – entre les stations Trocadéro et Charles-de-Gaulle-Etoile – à partir de ce samedi 29 octobre et jusqu'au jeudi 3 novembre inclus, «en raison de travaux de modernisation».

Dès ce samedi et jusqu'au jeudi suivant inclus, il ne sera pas possible de se rendre à Charles-de-Gaulle-Etoile avec la ligne 6, dont le terminus se fera – pour une durée de six jours – à la station Trocadéro. L'occasion pour la RATP de réaliser des «travaux de modernisation» le temps du week-end de la Toussaint.

[#travaux #ligne6] En raison de travaux de modernisation, votre ligne sera interrompue entre les stations Trocadéro et Charles de Gaulle - Etoile, du 29 octobre au 3 novembre 2022. #RATP



— Ligne 6 (@Ligne6_RATP) October 10, 2022

L'opération – trop lourde pour être réalisée de nuit – consiste à préparer les rails et les stations à l'arrivée de nouvelles rames. Si celles-ci ne seront pas neuves, elles seront tout de même plus modernes que celles qui existent aujourd'hui sur la ligne 6. «D'un seul tenant» contre plusieurs rames aujourd'hui, elles seront notamment dotées de la vidéoprotection et de l'ouverture automatique des portes.

A terme, la ligne 6 disposera ainsi «de trains plus modernes, plus spacieux et plus lumineux», assure Ile-de-France Mobilités (IDFM), qui évoque un «nouveau système de pilotage» qui permettra une meilleure régularité du trafic , notamment aux heures d’affluence, avec des «trajets quotidiens seront plus fluides et plus agréables».

Et ce n'est autre que les rames de la ligne 4 – dont l'automatisation est en cours de finition – qui doivent venir remplacer les vieilles de la ligne 6. Quant à la ligne 4, elle doit récupérer les anciennes rames de la ligne 1. Un jeu de chaises musicales, qui ne commencera pas avant l'année prochaine. Il faudra que les usagers attendent encore un peu avant d'en profiter.