Plan de lutte contre les incendies : «Météo des forêts», Canadair... Ce qu'il faut retenir des mesures annoncées par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a reçu ce vendredi 28 octobre les pompiers mobilisés l'été dernier contre les incendies, qui ont ravagé près de 72.000 hectares de forêt, soit six fois plus que la moyenne de ces dix dernières années. A cette occasion, le chef de l'Etat a présenté une série de mesures de son plan de lutte contre les incendies et de soutien aux pompiers.

Canadair supplémentaires, météo des forêts, ou encore reforestation... Lors d'un discours devant les acteurs de la sécurité civile mobilisés contre les feux cet été, Emmanuel Macron a détaillé les mesures de son plan de lutte contre les incendies. Voici ce qu'il faut retenir.

Une météo des forêts pour prévenir les incendies

Comme il existe une météo marine, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une «météo des forêts». Basée sur un inventaire territorial des forêts et de leurs modèles, cette météo permettra de dresser à «une échelle territoriale détaillée» une carte des prévisions pour prévenir les risques d'incendie.

Cette «stratégie nouvelle» prévoit aussi que soit dressée «une carte nationale à la maille la plus fine» pour recenser «les zones particulièrement vulnérables». D'ailleurs, l'Office national des forêts (ONF) jouera, dans ce nouveau plan, un «rôle de vigie». D'ailleurs, l'Etat promet une hausse des moyens alloués à cet établissement public, au cours de ces deux prochaines années.

En parallèle, le président de la République a également insisté sur la nécessité de lancer une campagne de communication et de sensibilisation sur les «obligations légales de débroussaillement», et ce dès le mois prochain. Il souhaite aussi simplifier les règles et renforcer les contrôles pour veiller aux débroussaillements.

Quatre nouveaux canadair d'ici 2027

Au sein d'un plan global de «réarmement aérien d'urgence» contre les feux de forêt de 250 millions d'euros, Emmanuel Macron a annoncé son intention de porter à 16 le nombre de Canadair en France d'ici à 2027, contre 12 aujourd'hui.

«Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat ces douze» Canadair déjà en service «soient remplacés et que leur nombre soit porté jusqu'à 16», a déclaré le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a en outre indiqué que deux hélicoptères lourds seraient prochainement acquis.

Replanter un milliard d’arbres en dix ans

Dans un second temps, le chef de l’État a promis «la plantation d'un milliard d'arbres» sur le territoire français «d'ici à dix ans», soit l'équivalent de «10 % de notre forêt», pour compenser notamment les incendies de forêt.

«C'est faisable», a estimé Emmanuel Macron en évoquant «un formidable chantier écologique et d'aménagement de notre territoire». Afin d'y parvenir, «un dispositif de financement public» doit être mis en place, en parallèle une «large mobilisation» de la société civile, notamment les jeunes.

150 millions d'euros supplémentaires pour les services de secours

Enfin, une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros à destination des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) en 2023, afin de renforcer la lutte contre les feux de forêt par de nouveaux moyens humains et matériels, a été annoncée par le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a également indiqué qu'un «plan de soutien au volontariat» dans les Sdis allait être mis en place. L'objectif est d'«allonger la durée pendant laquelle les entreprises pourront libérer leurs sapeurs-pompiers volontaires», en indemnisant «mieux les entreprises citoyennes».

Les forêts, déjà fortement menacées par les effets du changement climatique, ont souffert plus que jamais cet été en France où les incendies ont ravagé près de 72.000 hectares, dans 50 départements. Pour rappel, la Gironde a été particulièrement touchée avec les feux de Landiras et de la Teste-de-Buch. Mais il ne faut pas oublier que le Finistère n'a pas été en reste avec l'incendie des monts d'Arrée.