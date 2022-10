Attentat à la basilique de Nice : une cérémonie d'hommage aux victimes organisée ce samedi

Une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, est organisée ce samedi 29 octobre, deux ans jour pour jour après cette attaque au couteau survenue le 29 octobre 2020. Trois personnes avaient été tuées.

En mémoire. Une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice (Alpes-Maritimes), est organisée ce samedi 29 octobre.

Une messe commémorative doit s'y tenir à partir de 9h, précédée d'un temps de recueillement dès 8h30 devant la statue «La Colombe de la Paix», réalisée par l'artiste Théo Tobiasse.

«On a besoin de se retrouver en silence»

Une cérémonie présidée par Mgr Jean-Philippe Nault, l'évêque de Nice, qui a expliqué que les familles des victimes ainsi que les élus seront présents mais a également invité «tout le monde» à se rassembler. «On a besoin de se retrouver en silence», a-t-il fait savoir sur France Bleu.

Le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, et le maire de la ville, Christian Estrosi, seront aussi présents. La municipalité niçoise ayant d'ailleurs proposé à tous ceux qui le souhaitent de venir y «déposer une rose blanche».

Pour rappel, Brahim Aissaoui, âgé de 21 ans au moment des faits, avait tué au couteau trois personnes avec sauvagerie le 29 octobre 2020 dans la basilique, entre 8h30 et 9h du matin.

Parmi eux, deux fidèles âgées respectivement de 60 et 44 ans, Nadine Devillers et Simone Barreto Silva, ainsi que le sacristain de 54 ans, Vincent Loquès.

Le principal suspect de nationalité tunisienne avait été arrêté sur place, mis en examen et écroué le 7 décembre 2020 et dort depuis en prison, où il dit de ne plus se souvenir de l'attentat. L'instruction, toujours en cours, devrait se terminer à la fin de l'année 2022.