Deux-Sèvres : des manifestations interdites prévues ce week-end sur le chantier de méga-bassine de Sainte-Soline, les autorités inquiètes

Afin de protester contre le chantier d'une «méga-bassine» lancé début octobre sur la commune de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), les opposants au projet prévoient de manifester sur place ce samedi et tout au long du week-end. Des mobilisations pourtant interdites par la préfecture et qui inquiètent les autorités.

Les protestataires annoncent leur détermination. Ce samedi 29 octobre, une manifestation est organisée sur le lieu de construction d'une «méga-bassine», à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

Ces infrastructures remplies par les cours d'eau, et les nappes phréatiques en hiver, servent aux agriculteurs, afin qu'ils puissent irriguer leurs champs en été, lorsque l'eau est plus rare. Pourtant, les manifestants estiment que ces projets sont à la fois coûteux, non-respectueux de l'environnement et finalement peu profitables aux agriculteurs.

Ce week-end, 1.600 et 1.700 gendarmes sont mobilisés afin d'éviter des débordements, alors que la préfecture a déjà déposé un arrêté pour interdire les regroupements d'aujourd'hui et de demain, dans douze communes, d'après une source proche du dossier.

Les organisateurs «Bassines Non Merci» ont annoncé que 10.000 personnes seront présentes, et assument braver les interdictions de se rassembler, comme l'a rapporté notamment le quotidien régional La Nouvelle République. De leur côté, les autorités avancent un chiffre inférieur, de «4.000 à 5.000 personnes» mobilisées.

Une occupation du chantier pas exclue

Le collectif «Bassines Non Merci» a donné rendez-vous au «plus grand nombre» ce samedi à 10h, pour cette «méga-manif». Ils n'excluent pas de pénétrer illégalement sur le chantier, estimant légitime leur action coup de poing, face à ce projet.

C'est parti ! Ils tentent de passer en force. Les travaux de la méga-bassine de Sainte-soline (79) ont commencé.



Le compte à rebours a démarré jusqu'à la méga-manif du 28/29 octobre pour les arrêter ! pic.twitter.com/xD1prQMKJa — BassinesNonMerci - Mauz'ZAD info (@MauzZAD_info) October 6, 2022

«Si nous voulons que ce chantier s'arrête, c'est aussi pour éviter que de l'argent public (environ 80 millions d'euros) soit dépensé pour un projet qui risque d'être annulé par la justice», a indiqué Mélissa Gingreau, du collectif «Bassines Non Merci», qui renvoie à l'interdiction par la justice de «méga-bassines» en Charente-Maritime.

Les autorités, elles, estiment que les opposants à cette réserve ont pour objectif de créer une ZAD (Zone à défendre) à cet endroit, selon une source proche du dossier.

des politiques présents aux côtés des manifestants

Dans un communiqué daté du 26 octobre, le NPA (Nouveau Parti anticapitaliste) a indiqué qu'il participera à la mobilisation ce samedi et dimanche, aux côtés d'autres associations de défense de l'environnement et collectifs.

Son représentant, l'ex-candidat à l'élection présidentielle Philippe Poutou à trois reprises (2012, 2017 et 2022) sera ainsi sur place à Sainte-Soline.

Philippe Poutou était déjà apparu lors de rassemblements anti-bassines en 2010 à Épannes, dans le même département et plus récemment à Saint-Sauvant (Vienne) en 2021. D'après une source proche du dossier, des élus de la France insoumise (LFI) et d'Europe Écologie-Les Verts (EELV), notamment Yannick Jadot sont également attendus à ce rassemblement.