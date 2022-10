Deux-Sèvres : tensions entre opposants à la «méga-bassine» de Sainte-Soline et forces de l'ordre

Les tensions entre les forces de l’ordres et les manifestants sur le chantier de la «méga-bassine» de la commune de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) s’accentuent ce samedi 29 octobre.

Des manifestants «antibassines» ont réussi à forcer des grilles protégeant le chantier de la réserve d'eau de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), a constaté un journaliste de l'AFP.

Une partie d'entre eux a également réussi à parvenir à l'intérieur, selon cette même source. Quelque 4.000 manifestants étaient partis en trois cortèges pour contourner le dispositif de gendarmes destiné à protéger ce chantier de réserve d'eau pour l'irrigation. Selon Emmanuelle Dubée, la préfète des Deux-Sèvres, 5 gendarmes et deux manifestants ont été blessé, et quatre personnes interpellées.

Les manifestants souhaitent l’arrêt du chantier de la «méga-bassine»

La manifestation a été lancée par le collectif «Bassines Non Merci», malgré l’interdiction de se rassembler. Le collectif entend protester contre ces infrastructures remplies par les cours d'eau, et les nappes phréatiques en hiver qui permettent aux agriculteurs d’irriguer leurs champs en été, lorsque l'eau est plus rare. Celle de Sainte-Soline est la deuxième d'un projet de 16 élaboré par un groupement de 400 agriculteurs réunis dans la Coop de l'eau, pour «baisser de 70% les prélèvements en été», dans cette région encore soumise à des restrictions d'irrigation après une sécheresse estivale hors norme, selon l'AFP.

Selon les opposants à ce projet, ces «méga-bassines» ne profiteront qu’à une petite poignée d’agriculteurs, ceux pratiquant une culture intensive et donc très gourmande en eau.

1.600 et 1.700 gendarmes sont mobilisés afin d'éviter des débordements, alors que la préfecture a déjà déposé un arrêté pour interdire les regroupements d'aujourd'hui et de demain, dans douze communes, d'après une source proche du dossier.