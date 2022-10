Pierre Soulages : l'artiste sera inhumé ce vendredi à Paris, une messe à Conques en simultané

Décédé le 26 octobre à l’âge de 102 ans, Pierre Soulages sera inhumé le vendredi 4 novembre à Paris. Une messe sera organisée à Conques (Aveyron) en hommage à l’artiste, à la demande de son épouse Colette Soulages.

Un dernier adieu. La cérémonie en hommage à Pierre Soulages, décédé le 26 octobre dernier à l’aube de ses 103 ans, aura lieu à Paris ce vendredi 4 novembre. En simultané, et à la demande de l’épouse du peintre Colette Soulages, une messe aura lieu le même jour à l’abbaye Sainte-Foy de Conques (Aveyron), à 14h30.

Le choix est symbolique puisque le peintre avait lui-même réalisé les nouveaux vitraux de l’abbaye entre 1987 et 1994.

Vivant, Pierre Soulages avait reçu les honneurs du Louvre en 2019. D’ailleurs, le musée va également lui rendre un hommage national ce mercredi 2 novembre à 15h, qui sera présidé par le président de la République Emmanuel Macron.

Né le 24 décembre 1919 à Rodez dans un milieu artisan qui a nourri son imaginaire, Pierre Soulages, devenu une célébrité mondiale de la peinture française, est décédé d'une insuffisance cardiaque.

Une véritable renommée mondiale

Fasciné par la préhistoire dès son plus jeune âge, l'artiste avait beaucoup travaillé à partir de brou de noix avant de poursuivre avec ses grands aplats noirs de peinture à l'huile, qu'il raclait, grattait et modelait presque dans l'épaisseur de la peinture, faisant surgir des nuances de rouge, de bleu et des transparences inattendues.

Il avait ensuite basculé dans ce qu'il appelait «l'outrenoir» en 1979, alors qu'il peinait sur une œuvre entièrement recouverte d'un noir épais, striée par hasard.

«J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité (...) Le noir a des possibilités insoupçonnées», disait l'artiste.

Grand, toujours vêtu de noir, Pierre Soulages avait acquis une véritable renommée mondiale grâce à ses grandes toiles aux mille nuances de noir. Il disait chercher à «en faire jaillir la lumière».

Pendant plus de 75 ans, il a tracé inlassablement son sillon, s'attirant la reconnaissance des institutions culturelles et du marché de l'art qui en a fait un des artistes français les plus cotés de son vivant.

Une de ses toiles de 1961 a été vendue à 20,2 millions de dollars à New York en novembre 2021. Un autre tableau, sobrement intitulé «Peinture 162x130 cm, 2 mai 1963» s'est vendu mercredi dernier pour près de 6 millions d'euros, a annoncé Sotheby's.