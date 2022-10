Moustiques : pourquoi sont-ils toujours aussi nombreux en cet automne ?

L’automne est là et pourtant les moustiques tardent à s’en aller. Vecteurs de virus pour les moustiques-tigres, le site Vigilance moustiques indique qu'une dizaine de départements sont en vigilance orange, renvoyant à des « piqûres et prolifération inhabituelle ».

Des moustiques même en automne. Associés à l’été, les moustiques continuent pourtant de proliférer à l'aube du mois de novembre. Le site Vigilance moustiques indique que 9 départements étaient en vigilance orange ce lundi 31 octobre, renvoyant à des «piqûres et prolifération inhabituelle», en particulier pour les moustiques-tigres vecteurs de virus.

Ce phénomène s’explique avec la météo. En effet, les moustiques aiment la chaleur et avec le dérèglement climatique qui provoque ces dernières semaines une hausse des températures, ces derniers apprécient la situation et ne veulent plus partir. A cela, viennent s’ajouter aussi les épisodes de pluie, ce qui est très favorable à la présence des moustiques puisqu’ils aiment l’humidité.

Néanmoins, ces épisodes de chaleur ne devraient pas tarder à s’estomper selon les dernières prévisions de Météo France, permettant à ces insectes d’entrer en hibernation.

Une hausse des virus «exotiques»

Si se faire piquer en été et maintenant en automne est désagréable, c'est surtout la prolifération des moustiques qui inquiètent les autorités sanitaires. Cela prévaut plus particulièrement pour les moustiques-tigres, qui peuvent transporter avec eux des virus tels que la dengue, le Zika ou encore le chikungunya.

En piquant un humain, le moustique-tigre absorbe du sang, laisse passer le virus à l'intérieur de son corps jusque dans ses glandes salivaires. Et quand il pique de nouveau, il réinjecte ce virus.

Arrivés tout droit des pays tropicaux et essentiellement urbains, les moustiques-tigres ont déjà colonisé 67 des 96 départements français, d'après le ministère des Solidarités et de la Santé.

Et avec le changement climatique, il faut s'attendre à davantage de moustiques et mécaniquement plus de contaminations. Au lieu d'avoir des moustiques à partir de début mai, leur présence sera constatée dès avril. Et ils resteront plus tard après la fin de l'été comme maintenant.

Alors qu’un premier cas de dengue a été constaté en Corse au début du mois, le site Vigilance moustiques rappelle qu’il faut se protéger au maximum des moustiques-tigres, à l’aide de moustiquaires, répulsifs ou encore des vêtements amples.