Paris : deux individus en garde à vue après un refus d'obtempérer à la porte de Clignancourt

Ce dimanche 30 octobre au soir, deux individus ont été placés en garde à vue après avoir pris la fuite à la suite d'un refus d'obtempérer. Un policier a été heurté au moment des faits, a-t-on appris d'une source proche du dossier.

Nouveau refus d'obtempérer à Paris. Ce dimanche 30 octobre au soir, deux personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue après avoir menacé un conducteur et heurté un policier.

La scène s'est déroulée vers 21 h à la porte de Clignancourt (18e) lorsqu'un homme a appelé les forces de l'ordre alors qu'il se faisait menacer avec un couteau par le conducteur d'une camionnette dans laquelle se trouvait également une passagère.

Hier soir, les policiers de la CSI75 ont été requis Porte de Clignancourt par un homme, victime de menaces avec par le conducteur d’une camionnette.



Voulant le contrôler, ils ont essuyé un #refusdobtempérer. Pour fuir, et après une longue poursuite, le criminel au 1/.. pic.twitter.com/uSTHa4vCAh — Linda Kebbab (@LindaKebbab) October 31, 2022

En arrivant sur place, les policiers ont alors essayé d'approcher l'individu qui a pris la fuite.

un policie heurte

L'homme au volant du véhicule, pendant sa fuite, a tenté de percuter plusieurs fois les policiers et mis en danger piétons et usagers de la route. Un gardien de la paix a été percuté et projeté au sol.

Une fois immobilisé, l'interpellation du conducteur, ainsi que de la passagère, a pu se faire.

Outre le policier percuté, deux autres agents ont été légèrement blessés. Ils comptent porter plainte ultérieurement.