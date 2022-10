Refus d'obtempérer sur les Champs Elysées en 2015 : la prison pour le conducteur et son passager ?

Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision ce lundi concernant le jugement de deux individus ayant commis un refus d’obtempérer sur les Champs Elysées en 2015, obligeant les policiers à tirer, laissant une mineure blessée.

Un conducteur et son passager vont connaître ce lundi la peine infligée par le tribunal correctionnel de Paris, pour un refus d’obtempérer en 2015 sur les Champs Elysées. Lors du procès, le parquet avait requis respectivement quatre et trois ans de prison à leur encontre.

Les faits s’étaient déroulés le 26 juillet 2015, peu après 8h du matin. Alors qu’ils étaient déployés en prévision de l’arrivée du Tour de France sur l’avenue durant l’après-midi, des policiers avaient été témoins d’un accrochage. Une Twingo venait en effet de percuter une Mercedes à un feu rouge.

Au moment où un agent se portait à hauteur du véhicule, le conducteur avait sorti la tête par la fenêtre pour crier : «casse-toi, bouge de là, de toute façon on ira tout droit alors dégage» (sic). Puis il avait accéléré, refusant un deuxième puis un troisième contrôle, avant de percuter un taxi mais de continuer sa route.

Des policiers avaient alors ouvert le feu. Une fonctionnaire ayant fait usage de son arme a indiqué lors de l’audience, il y a deux semaines, que tout s’était déroulé en «une fraction de secondes» et qu’elle pensait que l’un de ses collègues avait été percuté et un autre écrasé.

Une mineure blessée par un tir

L’un des tirs avait touché une mineure de 17 ans, qui se trouvait dans la voiture, après avoir rencontré certains des occupants lors de la soirée, avec plusieurs arrêts dans des boîtes de nuit. L’enquête de l’IGPN avait conclu à de la légitime défense concernant l’acte des policiers.

Le conducteur, âgé de 38 ans et couvreur en bâtiment, est poursuivi pour violences volontaires avec arme (la voiture) et refus d'obtempérer. Déjà condamné par le passé pour un motif similaire, il a nié son implication. Le parquet a requis quatre ans de prison à son encontre, plus deux ans de sursis probatoire avec obligation de travailler.

Son passager, 37 ans et plombier à la recherche d'un emploi, a été jugé pour complicité de refus d'obtempérer et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a déjà été condamné pour des faits similaires et se trouvait en sursis probatoire au moment des faits. Il a affirmé avoir dormi durant toute la scène, en évoquant «un trou noir» et en expliquant qu’il avait «beaucoup beaucoup bu». Le parquet a requis trois ans d'emprisonnement et deux ans de sursis probatoire avec obligation de travailler.