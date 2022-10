Vendée : l'entreprise Sodebo imprime les numéros d'appel d'urgence contre les violences familiales sur les emballages de ses produits

À l'occasion d'un partenariat entre la marque vendéenne Sodebo et la Gendarmerie nationale, les numéros d'urgence d'aide aux victimes sont désormais inscrits sur les emballages de certains produits.

Une initiative qui doit durer six mois. La marque vendéenne Sodebo inscrit désormais deux numéros d'urgence, le 116 006 et le 3018 sur les emballages de plus de 35 millions de produits.

Cette décision résulte d'un partenariat entre l'entreprise agroalimentaire et la gendarmerie nationale vendéenne, qui veulent toutes deux contribuer à la prévention des violences intrafamiliales.

«En tant que marque familiale, les produits Sodebo font partie du quotidien des foyers français. Ces derniers peuvent être un relais pour porter des messages de prévention contre les violences familiales et numériques», a expliqué la marque.

Lutter contre le cyberharcèlement

En plus du numéro d'urgence 116 006, qui est destiné aux victimes diverses, le 3018 est le numéro qu'il convient de composer en cas de violences numériques. Il est opéré par l'association e-Enfance, qui lutte contre ces cyberviolences.

Pour Justine Atlan, directrice de l'association e-Enfance, ce partenariat témoigne d'une vraie avancée en matière de prévention.

«Nous sommes ravis que la Gendarmerie nationale, notre partenaire, ait pensé à nous associer à cette opération avec l’entreprise Sodebo, et saluons cette initiative originale qui permet de mieux faire connaître le numéro national 3018 qui lutte contre les violences numériques», a expliqué Justine Atlan.

«C’est la première fois qu'une marque de produits alimentaires aussi puissante utilise ses conditionnements pour sensibiliser le grand public à notre cause, et nous les en remercions chaleureusement», a-t-elle poursuivi.

En 2020, pendant la période du premier confinement, Sodebo s’était déjà mobilisé contre les violences conjugales, en hausse durant cette période.

Regardez ya quoi sur les pizza sodebo pic.twitter.com/A4hwjlPujc — momo (@neo_eiseu) July 24, 2020

Le numéro d’urgence 3919 avait ainsi été apposé sur les emballages de trois millions de pizzas.