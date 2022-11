Franz-Olivier Giesbert : «La justice et la police ne sont pas reconnues par une partie de la population»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 2 novembre, Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain, a jugé la délinquance en augmentation en France.

«Il y a un problème d'Etat aujourd'hui en France», selon Franz-Olivier Giesbert. Invité sur le plateau de CNEWS ce mercredi 2 novembre, le journaliste et écrivain a affirmé que «la justice et la police ne sont pas reconnues par une partie de la population» française.

«Au plus haut niveau de l'Etat, on ne semble pas très concerné par la situation», a-t-il estimé. Franz-Olivier Giesbert a pris l'exemple des refus d'obtempérer, qu'il juge nombreux en France et traités avec indulgence.

Selon lui, c'est l'un des signes du «lent délitement» qui s'opère aujourd'hui dans l'Hexagone. «Je crois que c'est important d'incarner les choses, a-t-il déclaré. Il faut fixer des règles et faire en sorte que les règles soient respectées. C'est ça qui est important.»