Météo : une baisse des températures attendue dès demain

Après des températures records au mois d’octobre, le mercure va baisser dès ce jeudi dans l’Hexagone, pour se rapprocher d’un temps «normal» pour le mois de novembre.

Les températures estivales de ces dernières semaines, avec des records à plus de 30 °C dans le sud de la France, ont de quoi inquiéter. Selon Météo-France, octobre 2022 a été «le mois d’octobre le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1900».

La moyenne sur le territoire est de 17,2 °C, soit 3,5 °C de plus que la normale. Depuis quelques jours, le temps commence toutefois à se dégrader en France, avec des vents violents en début de semaine, et quatre départements qui ont été placés en vigilance orange lundi.

Une perturbation

Le mercure devrait baisser dès ce jeudi, et l’Hexagone devrait retrouver des températures plus proches des normales de saison. Une nouvelle perturbation viendra en effet s'installer d'ouest en est sur le territoire.

La pluie va s’abattre sur presque toutes les régions de France dans l’après-midi de jeudi, avec des températures comprises entre 8 et 20 °C. Selon les prévisions de Météo-France, il devrait notamment faire 13 °C degrés à Paris, 14 °C à Lille, 12 °C à Rennes, 15 °C à Lyon et Bordeaux ou encore 18 °C à Marseille. Des averses bienvenues alors que de nombreux départements souffrent encore de la sécheresse.

Ces perturbations devraient encore être présentes demain matin, vendredi, sur une bonne partie de l’Hexagone, et les températures vont continuer de baisser, et il fera notamment 11 °C à Paris et Strasbourg l’après-midi, 10 °C à Limoges, Bourges et Amiens, et 15 °C à Marseille et Perpignan.

Pourtant, cet épisode de fraîcheur pourrait ne pas durer. Dès la semaine prochaine, les températures devraient en effet remonter, avec 19 °C lundi après-midi à Biarritz, 20 °C à Perpignan, 15 °C à Paris ou encore 17 °C à Nantes.