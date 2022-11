RATP : dans le métro, l'offre de régularité stagne entre 84 à 92 % de la normale

L'offre de régularité stagne entre 84 à 92 % de la normale dans le métro francilien, selon les derniers chiffres dévoilés par Ile-de-France Mobilités (IDFM). Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les usagers à se plaindre de l'allongement des temps d'attente.

Des temps d'attente qui dépassent parfois les dix minutes. Après les usagers des bus, c'est au tour des usagers du métro parisien de se plaindre du manque de régularité. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes : les derniers chiffres font état d'une régularité comprise entre 84 % et 92 % sur les lignes 3, 4, 6, 8 et surtout 11, 12 et 13 pour le mois de septembre, selon IDFM.

Plusieurs lignes de métro concernées

«C'est rare d'avoir des chiffres aussi bas sur plusieurs lignes de métro», a déploré ce mercredi le directeur général d'IDFM, Laurent Probst, qui assure que la RATP n'avait pas rien fait remonter. «Fin septembre, on n'avait pas d'alerte de la RATP [...] On n'a pas encore les chiffres d'octobre, mais on pressent qu'ils sont du même acabit», a-t-il souligné, reconnaissant néanmoins que les lignes 1, 5, 9 et 14 fonctionnaient bien.

«Il y a un vrai sujet de manque de conducteurs. Le problème de personnel qu'on pensait cantonné au bus déborde maintenant sur le métro, et c'est inquiétant», a-t-il ajouté, expliquant que la RATP avait «des difficultés de recrutement» sur fond de conflits sociaux, face auxquelles il fallait «l'aider à recruter».

De fait, la Régie autonome des transports parisiens avait communiqué début septembre sur le manque de conducteurs de bus disponibles, concédant devoir encore recruter jusqu'à 800 personnes avant la fin de l'année, sans pour autant expliquer que le problème concernait également le métro.

A qui la faute ?

En outre, l'autorité organisatrice des transports en commun en Ile-de-France a réclamé à la RATP de «mettre le paquet quand il y a du monde», notamment les mardis et jeudis. Pour IDFM, il s'agit surtout de se défendre d'être responsable de la situation, ayant demandé à la RATP d'abaisser la régularité à 98 % de la normale, pour faire des économies.

[Info] L'offre commandée par IDFM a la ratp est de 98%. @RATPgroup ne parvient pas à la réaliser par manque de conducteurs, comme pour les bus. Nous demandons à @RATPgroup de répondre à la commande en mettant tous les moyens pour fournir les services attendus par les franciliens — IDF Mobilités (@IDFmobilites) October 31, 2022

«L'offre commandée par IDFM à la ratp est de 98 %. La RATP ne parvient pas à la réaliser par manque de conducteurs, comme pour les bus», a ainsi communiqué IDFM, demandant à la RATP «de répondre à la commande en mettant tous les moyens pour fournir les services attendus par les franciliens».

«Si on avait l'offre qu'on a commandée, c'est-à-dire 98% de la normale, les voyageurs s'en rendraient à peine compte et on n'aurait moins de plaintes sur les réseaux sociaux», a fait savoir Laurent Probst, assurant être «prêt à commander plus d'offre si la fréquentation remonte».