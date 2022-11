Réintégration des soignants non-vaccinés : François Braun va demander l'avis de la Haute Autorité de Santé

La France va-t-elle suivre le chemin de l’Italie, qui a autorisé ses soignants non-vaccinés à reprendre le travail ? La question semble se poser au gouvernement, puisque le ministre de la Santé, Français Braun, a annoncé, ce mercredi, qu’il allait saisir la Haute Autorité de Santé sur ce point.

Depuis le 15 septembre 2021, les soignants non-vaccinés contre le Covid-19 en France ne peuvent plus exercer leur métier. Une situation qui pourrait bientôt changer. Alors que l’Italie a annoncé hier que ses soignants allaient pouvoir reprendre le travail, le ministre français de la Santé, François Braun, a indiqué ce mercredi qu’il allait saisir la Haute Autorité de Santé (HAS) sur cette question.

En juillet dernier, la HAS avait préconisé le maintien de l’obligation vaccinale des personnels des établissements de santé et médico-sociaux, alors que la France traversait une 7e vague de l’épidémie de coronavirus. Elle affirmait que «les données ne sont pas de nature à remettre en cause aujourd'hui cette obligation vaccinale». Les contaminations sont toutefois en nette baisse cet automne, bien que le nombre de patients hospitalisés en soins critiques augmente légèrement.

Le ministre de la Santé était ce mercredi en déplacement à l’hôpital Necker-enfants malades à Paris, en pleine crise des professionnels de la pédiatrie liée à un cruel manque de personnel et aux conditions de travail difficiles. Pas moins de 31 enfants atteints de la bronchiolite ont dû être transférés depuis l’Île-de-France vers d’autres régions en raison de la saturation des services pédiatriques franciliens.