Gérald Darmanin sur les OQTF : «ce qui m’intéresse pour l’avenir, c'est de savoir comment je peux expulser 4.000 personnes supplémentaires»

Invité de Pascal Praud sur CNEWS ce jeudi 3 novembre, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est revenu sur son projet de loi immigration.

Gérald Darmanin était l’invité de CNEWS ce jeudi matin, afin de présenter les grandes lignes de son projet de loi immigration, dans un contexte fortement marqué par l’inefficacité du système des OQTF (Obligation de quitter le territoire français).

Le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il comptait permettre l’expulsion de 4.000 personnes supplémentaires chaque année, en ciblant les étrangers délinquants.

«Ce qui m’intéresse pour l’avenir c’est comment je peux expulser 4.000 personnes supplémentaires, non pas parce qu’ils sont étrangers mais parce qu’ils sont délinquants et étrangers» affirme Gérald Darmanin dans #HDPros pic.twitter.com/kIyrIt0QJM — CNEWS (@CNEWS) November 3, 2022

Il a aussi précisé que sur les 120.000 personnes sous le coup d’une OQTF, la moitié a fait un recours afin de remettre en cause le processus. Ils ne sont donc pas expulsables le temps de la procédure, a pointé le ministre. Il a regretté la longueur de ces recours, qui peuvent être une période où la personne peut commettre un délit ou faire un enfant, et donc ne plus être expulsable. «La proposition du projet de loi que je porte, c’est de réduire considérablement le délai et le nombre de recours. Aujourd’hui, un étranger à 12 recours possibles. Nous proposons de les faire passer à 4», a annoncé Gérald Darmanin.

Expliquant qu’une expulsion prend aujourd’hui deux ans à être effectuée, il a aussi souhaité qu’un refus de demande d’asile soit immédiatement équivalent à une OQTF et qu’un tribunal ait 15 jours pour juger d’un recours.