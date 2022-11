Canal+ : accord trouvé avec le groupe TF1 pour la retransmission de toutes leurs chaînes TNT

Dans un communiqué publié dans la soirée du vendredi 4 novembre, le groupe TF1 annonce un nouvel accord de distribution de l'ensemble de ses chaînes de la TNT via les offres du groupe Canal+. L'imbroglio entre les deux groupes durait depuis le 2 septembre dernier.

Une réconciliation à caractère audiovisuel. Dans la soirée du vendredi 4 novembre, les groupes TF1 et Canal+ ont conjointement annoncé avoir signé «un nouvel accord de distribution» pour les chaînes TNT de TF1, à savoir : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

«Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT vont retrouver à partir du lundi 7 novembre l'ensemble des programmes en live et en replay [...] et les grands événements à venir».

[ACCORD]



Le Groupe TF1 est très heureux d’annoncer la signature d’un nouvel accord de distribution avec le groupe Canal+ qui permettra à leurs abonnés et aux utilisateurs TNTSAT de recevoir nos chaînes dès lundi 7/11.



Tous les détails ici : https://t.co/doHOBUwWOA pic.twitter.com/BGCS0Y7YJH — Groupe TF1 (@GroupeTF1) November 4, 2022

Depuis le début du mois de septembre, les groupes TF1 et Canal+ n'avaient pas réussi à trouver un accord financier dans le cadre du renouvellement du contrat de distribution entre les deux parties. Canal+ parlait alors de l'exigence «d'une rémunération très conséquente».

Ainsi, l'ensemble des chaînes du groupe TF1 disponibles gratuitement via la TNT (Télévision numérique terrestre en France, ndlr) n'étaient plus accessibles via les offres de diffusion du groupe Canal+.

Selon les chiffres de L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), 7% des foyers français équipés d'un téléviseur reçoivent la télévision par satellite.