Guadeloupe : des pluies torrentielles s'abattent sur l'île et provoquent des inondations

La Guadeloupe est touchée depuis plusieurs jours par de fortes pluies, qui ne cessent de s'intensifier provoquant une montée des eaux et des inondations. Par mesure de sécurité, les établissements scolaires ont été fermés ce lundi.

Des pluies diluviennes s'abattent, depuis samedi, sur plusieurs communes de la Guadeloupe provoquant des inondations et des glissements de terrain, quelques semaines après la tempête Fiona qui a causé de gros dégâts sur l'île.

ViGILANCE ORANGE MAINTENUE

Un épisode de pluies intenses qui s'explique par des «remontées d'air humide et instable générées conjointement par un flux de sud-est côté Atlantique et un flux de sud-ouest côté Caraïbes, liés à une zone de basses pressions se creusant au sud d'Hipaniola», a indiqué Météo-France, qui a par ailleurs maintenu l'île en vigilance orange ce lundi 7 novembre.

«Des pluies très importantes et diluviennes ont été enregistrées en six heures surtout du côté de Petit Bourg avec 250mm (pic critique), 100 mm du coté de Goyave et 68 mm à Baie Mahault», précise également le site de prévisions météorologiques.

PCS ACTIVé et les écoles fermees

Ces intempéries ont contraint de nombreuses communes à activer le plan communal de sauvegarde, un outil opérationnel à la disposition du maire pour l'exercice de son pouvoir de police en cas d’événement de sécurité civile.

C'est le cas à Goyave : «compte tenu de l'évolution très inquiétante de la situation liée aux intempéries, j'ai décidé de déclencher le plan communal de sauvegarde (PCS)», a communiqué Ferdy Louisie, maire de la ville, signalant une montée des eaux dans les zones déjà touchées par les inondations dues à la tempête Fiona.

Dimanche soir, après une accalmie en fin d'après-midi, la dépression grondait à nouveau au-dessus de l'île. Elle devrait continuer d'être arrosée intensément au cours des prochaines heures.

Selon Météo-France, «l'amélioration définitive est attendue mardi mais elle devrait être progressive».

En attendant, les écoles seront «fermées jusqu'à nouvel ordre» ce lundi, «compte tenu des prévisions des dégradations des conditions météorologiques», a indiqué la prefecture de la Guadeloupe.