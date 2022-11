Sébastien Chenu : «Si Reconquête pense que l’union des droites c'est l’avenir, ils se mettent le doigt dans l’œil»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 8 novembre, Sébastien Chenu, vice-président du RN, est revenu sur l’élection de Jordan Bardella à la tête du parti et l’avenir de la formation politique.

«L'urgence, c'est l'alternance, c'est le slogan de jordan Bardella quand il a été élu. Pour construire de l'alternance, que faut-il ? Se rabougrir en faisant l'union des droites ou s'élargir en parlant à tous les Français ?» s'interroge ce mardi le vice-président du Rassemblement National (RN) Sébastien Chenu.

«Il faut s'élargir en parlant à tous les Français»

«Moi, je crois qu'il faut s'élargir en parlant à tous les Français et pas uniquement aux Français de droite parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne se sentent ni de droite ni de gauche, mais qui considèrent que la politique d'Emmanuel Macron est délétaire», poursuit-il, assurant que le message du RN «est envoyé à tout le monde».

Interrogé sur ses possibles accointances avec Reconquête, Sébastien Chenu assure que «si [les partisans du mouvement] Reconquête pensent que l'union des droites c'est l'avenir, ils se mettent le doigt dans l’œil». Pour lui, contrairement au parti d'Eric Zemmour, le RN veut «réunir tous les Français» et «pas uniquement les Français de droite».

Car pour celui qui est également le vice-président de l'Assemblée Nationale, «la droite et la gauche, ça fait bien longtemps que cette dimension, que cette géographie électorale est dépassée». Et d'assurer que «Macron l'a montré d'ailleurs», lui qui «réunit des gens de droite et de gauche».

Quant à la ligne politique portée par le Rassemblement National, Sébastien Chenu rappelle que la ligne est celle de Marine Le Pen, et celle de Jordan Bardella. «C'est une ligne sociale, une ligne dans laquelle l'édifice social qu'ont construit les Français tout au long de leur histoire est sacralisé», promet-il.

«Notre slogan est toujours le même : rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent», conclut le vice-président du parti, qui entend ainsi «protéger la France et les Fraçais dans leur mode de vie».