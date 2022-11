«Barkhane» : Emmanuel Macron a officialisé la fin de l'opération

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 9 novembre à Toulon la fin de l'opération anti-jihadiste «Barkhane».

Près de trois mois après le départ des troupes, Emmanuel Macron a officialisé, ce mercredi, l'arrêt de l'opération Barkhane, lancée en août 2014 au Mali.

En déplacement à Toulon (Var), le chef de l'Etat a tenu un discours sur les grands axes de la Défense nationale.

Cette annonce est sans conséquence sur le dispositif militaire français dans la région. Quelque 3.000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso.

une opinion publique africaine hostile à la FRANCE

La force a compté jusqu'à 5.500 militaires au plus fort de son déploiement dans le Sahel. Poussée hors du Mali par la junte au pouvoir depuis 2020, qui travaille désormais, même si elle s'en défend, avec le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner, l'armée française a définitivement quitté le pays mi-août, après neuf ans de lutte anti-jihadiste.

Dès l'annonce en février du départ du Mali, la France avait annoncé sa volonté de lancer des discussions avec les Etats africains sur ce dossier.

Même si elle n'entend pas abandonner la lutte anti-jihadiste, Paris doit composer avec une opinion publique africaine de plus en plus hostile et au sein de laquelle l'influence de puissances rivales, Moscou en tête, se renforce via réseaux sociaux et médias officiels.