Sondage : 61 % des Français favorables à l’interdiction du port du voile islamique dans l’espace public

Le port du voile islamique devrait être interdit dans l’espace public, estime une majorité de Français. Ils sont 61 % à le penser, selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mercredi 9 novembre.

Le sujet a été récemment remis sur la table par Aurélien Pradié, candidat à la présidence du parti Les Républicains. Faut-il interdire le voile islamique dans l’espace public ? Les Français semblent être en majorité pour, puisqu’ils sont 61% à répondre oui à cette question, selon un sondage CSA pour CNEWS, diffusé ce mercredi.

Dans la rue, dans les lieux publics, dans les parcs… Les sondés ont donc estimé que le voile, lorsqu’il sert à montrer son appartenance à la religion musulmane, n’y a pas sa place. Ils sont en revanche 38 % à estimer qu’il n’a pas à y être interdit (1% ne se sont pas prononcés).

En début de semaine, Aurélien Pradié avait indiqué qu’une «guerre idéologique et politique» se menait, «y compris par le vêtement». Selon lui, le foulard islamique ne permet pas aux femmes de «s’émanciper». Il avait partagé sa «conviction profonde», selon laquelle «aucune femme ne choisit délibérément et seule de porter le voile», en se disant donc prêt à l’interdire «peut-être même dans l’espace public».

Pour rappel, la loi française n’interdit aucun port de signe religieux dans l’espace public, hormis dans les écoles, collèges et lycées (publics seulement). En revanche, depuis 2010, toute tenue destinée à dissimuler son visage est proscrite dans ce même espace. Le niqab ou la burqa sont ainsi concernés, mais pas le foulard placé sur les cheveux.

Il existe également le principe de neutralité de l’Etat, qui interdit aux fonctionnaires d’afficher un quelconque signe religieux dans leur travail. En revanche, dans les universités et les entreprises privées, l’autorisation du port d’un signe religieux est définie spécifiquement, en fonction du règlement intérieur de la structure. Il est également important de rappeler qu'aucune distinction n’existe entre les différentes religions. Chaque texte de loi sur ce sujet les concerne toutes.

Un clivage entre les classes d'âges

Le sondage montre un large clivage sur la question en fonction de l’âge des interrogés. En effet, les plus jeunes sont majoritairement opposés à l’idée (56 % des 18-24 ans, 51 % des 25-34 ans), tandis qu’à partir de 35 ans, les avis lui sont favorables (dont 71 % chez les plus de 50 ans).

Chez les femmes, 59 % sont pour l’interdiction du voile dans l’espace public. Le score grimpe à 64 % chez les hommes.

Les Insoumis à 50/50, le score explose en allant à droite

En regardant les résultats en fonction de la proximité politique des sondés, l'opposition droite/gauche est criante. Car même si la gauche radicale et les partisans de La France insoumise sont partagés sur le sujet (50 % de favorables), les socialistes et surtout les écolos (48 % et 31 % de favorables) sont contre l’idée.

Au centre et chez les Marcheurs (désormais désignés sous l’appellation Renaissance), 60 % sont pour l’interdiction.

A droite et à l’extrême droite, les résultats grimpent très haut, avec 79 % d’avis favorables chez les partisans des Républicains, 89 % chez ceux du Rassemblement national et 92 % chez ceux de Reconquête.

Autre enseignement de l'enquête CSA, les chiffres ont pu évoluer en quelques mois, puisque lors d’un sondage similaire proposé le 21 avril dernier, durant l’entre-deux-tours de la présidentielle, si le résultat global était presque similaire (60 % de favorables à l’interdiction du port du voile dans l’espace public), les Insoumis étaient alors 42 % à refuser l’interdiction et les macronistes «seulement» 53 % à être pour. Parmi les autres camps, les scores étaient relativement identiques à ceux d’aujourd’hui.

Sondage réalisé les 8 et 9 novembre 2022 par questionnaire auto-administré sur un échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.