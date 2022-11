Fabien Roussel explique pourquoi il porte la moustache

Invité de CNEWS ce jeudi matin, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a expliqué pourquoi il arborait une moustache, en lien avec Movember.

Fabien Roussel portera sa moustache durant tout le mois de novembre. Comme il l’a expliqué ce jeudi matin sur CNEWS, le secrétaire national du Parti communiste français participe au mouvement Movember.

«On m’a demandé dans ma circonscription d’y participer», a-t-il indiqué. «En octobre, c’est Octobre Rose, on porte le ruban pour sensibiliser au dépistage des cancers féminins. En novembre, c’est la sensibilisation au dépistage des cancers masculins, de la prostate, des testicules», a-t-il poursuivi.

«Le cancer de la prostate est la cause de 8.000 décès dans notre pays parce qu’il n’est pas dépisté à temps. Or la sécurité sociale envoie en ce moment, à tous les hommes concernés par leur âge, une feuille à remplir et un examen à faire», a expliqué Fabien Roussel. «C’est pris en charge, ça ne coûte rien, mais ça sauve des vies».

«Cette moustache, c’est pour que l’on puisse en parler et que l’on puisse lutter efficacement contre le cancer», a-t-il conclu, en rappelant au passage qu’il fallait continuer à se battre pour que les hôpitaux publics aient les moyens de le faire.

Pour rappel, comme l’a expliqué Fabien Roussel, Movember est un mouvement international permettant de sensibiliser l’opinion publique aux cancers masculins, mais aussi à la santé mentale et la prévention au suicide. Dans ce but, les hommes sont invités à porter la moustache durant l’ensemble du mois de novembre. Des événements caritatifs sont également organisés.