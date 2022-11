Justice : comparution ce jeudi de l’ex-directeur de l’Institut Montaigne, soupçonné d’avoir drogué une collaboratrice

L’ancien directeur de l’Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, doit comparaître ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d’avoir drogué à son insu une de ses collaboratrices, en février dernier.

Laurent Bigorgne, ancien directeur de l’Institut Montaigne, fait face à la justice ce jeudi, et comparaît depuis le tribunal correctionnel de Paris. En février dernier, une de ses collaboratrices, Sophie Conrad, a déposé une plainte après avoir été invitée à dîner chez le directeur du cercle de réflexion, soirée au cours de laquelle il l’aurait droguée à son insu.

Sophie Conrad a raconté avoir ressenti des symptômes de prise de drogue après avoir bu une demi-coupe de champagne, et avoir donc quitté les lieux. Une expertise toxicologique a par la suite révélé la présence de MDMA, ou ecstasy, une molécule de la famille des amphétamines.

Lors de sa garde à vue, Laurent Bigorgne a reconnu avoir drogué Sophie Conrad à son insu, et avait lui-même consommé de la cocaïne ce soir-là. Il a cependant toujours nié toute intention sexuelle dans son geste. Ce proche d'Emmanuel Macron a démissionné de son poste de président de l’Institut Montaigne le 27 février dernier.

Une enquête incomplète ?

Une première audience avait déjà eu lieu le 10 mars dernier, mais avait finalement été renvoyée au 10 novembre pour supplément d’informations, une expertise médico-psychologique de la victime et une expertise psychiatrique de Laurent Bigorgne ayant été demandées par la partie civile. Le prévenu était en outre absent de cette première audience, car hospitalisé.

Par ailleurs, le 9 mars dernier, Sophie Conrad avait déposé plainte contre le directeur de la police judiciaire et la procureure de la République de Paris pour «obstruction à la manifestation de la vérité» et «faux en écriture publique», selon une information de franceinfo. Me Arié Alimi, avocat de Mme Conrad, a affirmé que ces deux personnes seraient intervenues pendant la garde à vue de Laurent Bigorgne pour que les charges retenues contre lui soient amoindries. Sophie Conrad avait déploré à la radio que l’enquête soit incomplète et que les faits aient été «sous-qualifiés», regrettant que le «motif sexuel n'ait pas été reconnu».

Me Arié Alimi a également déposé une plainte avec constitution de partie civile pour «tentative de viol», qui a été jugée irrecevable par la doyenne des juges d'instruction parisiens, une décision dont Mme Conrad a fait appel. L’avocat a également saisi François Molins, procureur général près la Cour de cassation, pour obtenir le dépaysement de l'ensemble de la procédure. Cela signifie qu’il demande que le dossier soit renvoyé auprès d’un autre tribunal. La décision du procureur n’a pas encore été rendue.