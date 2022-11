SNCF : tarifs, carte familles nombreuses... Tout ce qui va changer en 2023

La SNCF a ouvert, mercredi 9 novembre, ses ventes de billets d'hiver pour les voyages allant du 3 janvier au 26 mars 2023. A quoi faut-il s’attendre pour l’année prochaine ?

Du changement pour nos voyages en train. Les billets SNCF pour la période allant du 3 janvier au 26 mars 2023 sont disponibles depuis ce mercredi 9 novembre sur le site de la SNCF et son application SNCF connect.

Des changements sont à prévoir concernant le prix des billets, mais également du côté de la carte famille nombreuse.

Si, pour le moment, les tarifs SNCF correspondent toujours aux montants habituels, cela ne pourrait pas durer.

Aux prises avec une facture énergétique qui ne cesse de grimper, la compagnie ferroviaire, premier consommateur industriel d’électricité de l’Hexagone, doit revoir sa grille tarifaire en 2023, et elle risque en effet fort de répercuter le coût de sa facture de courant sur ses billets.

Clément Beaune, le ministre des Transports, vient d'ailleurs de demander à la SNCF la mise en place d’un bouclier tarifaire, afin d’empêcher que l’inflation ne fasse augmenter les prix des billets.

L'autre changement à signaler concerne la carte famille nombreuses, et cela dès le 2 janvier 2023.

C'est désormais l'Imprimerie Nationale qui sera chargée de délivrer ces cartes, qui permettent de bénéficier de 30 à 65 % de réduction à partir de trois enfants mineurs par famille. De ce fait, la procédure administrative pour les obtenir va changer.

«Ce renouveau de la carte familles nombreuses répond à deux objectifs clairs, celui de faciliter le quotidien des familles et d’agir pour leur pouvoir d’achat, en simplifiant leur usage du train et en le rendant moins coûteux. Encore beaucoup trop de familles qui sont éligibles n’y ont pas recours», a déclaré Clément Beaune.

#VoyageEnFamille | Le 2 janvier 2023, la carte familles nombreuses évolue : un format dématérialisé plus facile et plus rapide à obtenir. Elle améliore le pouvoir d'achat des familles et favorise l'écotourisme@cbeaune #train

— Ministères Écologie Énergie Territoires (@Ecologie_Gouv) November 7, 2022