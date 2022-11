Accueil des migrants de l’Ocean Viking : un «acte de raison et d’humanité» pour Jean-Luc Mélenchon

Après son discours de commémoration de l’Armistice de 1918, devant le monument aux soldats fusillés pour l’exemple de Chauny ce vendredi, Jean-Luc Mélenchon s’est félicité de la décision de la France d’accueillir à Toulon (Var) le navire humanitaire Ocean Viking avec 230 migrants à son bord.

La tête d’affiche LFI a ouvertement critiqué la posture italienne sur le dossier migratoire. Jean-Luc Mélenchon a salué ce vendredi la décision de la France d’accueillir le bateau humanitaire Ocean Viking, avec à son bord 230 migrants, à Toulon (Var) ce vendredi.

Présent à Chauny (Aisne) pour célébrer l’Armistice de 1918, la tête d’affiche de La France insoumise a félicité le gouvernement français pour son action concernant l’Ocean Viking. Il a également déploré la posture de l’Italie, qui a refusé par la voix de sa Première ministre Giorgia Meloni d’accueillir ces migrants sur son territoire.

«Que voulez-vous qu’ils fassent d’autre ? On est la France, on n’est pas un pays de barbares dirigés par des fascistes comme en Italie. Je trouve que ça ne règle rien le comportement des Italiens. La solution, ça ne peut pas être de dire : “chacun se débrouille avec le problème“. A un moment donné il faut savoir faire acte de raison et d’humanité», a expliqué Jean-Luc Mélenchon au micro de CNEWS.

Après avoir fait l’objet d’un suivi sanitaire et de contrôle de sécurité des services de renseignement dans le port de Toulon ce vendredi, les 230 migrants ont été transportés vers leur lieu d’hébergement provisoire situé sur la presqu’île de Giens à Hyères (Var).