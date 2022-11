L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «RATP, le scandale d'une grève»

Dans son édito de ce vendredi 11 novembre, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, revient sur la grève à la RATP de ce jeudi.

Nous venons de vivre hier une journée noire à cause des grèves en Ile de France -heureusement moins suivie dans le reste de la France- avec une ligne de métro sur deux fermée –pourtant les agents de la ratp ne sont pas mal payés ?

Ils ne sont pas mal payés et les augmentations ont déjà atteint en moyenne 5,2% en 2022 (2,2 % à tous ses salariés au 1er juillet dernier + primes et une première hausse de 2,7 % en janvier dernier).

Las, nous avons déjà eu le droit à une grève en février dernier et depuis début novembre le service est plus que chaotique avec notamment des grèves de 59 min à répétition.

Soulignons que selon les chiffres de la direction de la ratp, la rémunération moyenne des salariés a progressé de 23,8% entre 2012 et 2021, alors que l’inflation augmentait de +7,8%. Par ailleurs, les agents de la RATP sont mieux rémunérés que leurs collègues de la branche des transports urbains en 2020 (38% de plus pour le conducteur RATP en fin de carrière). Selon le bilan social de la RATP, un conducteur gagnait entre 2.186 euros bruts par mois et 4.367 euros, un machiniste entre 2.203 euros et 3.943 euros, un cadre entre 2.900 et 6.800.

D'autres avantages ?

Nous payons en plus collectivement avec nos impôts une subvention d’équilibre de l’ordre de plus de 700 millions d’euros par an pour équilibrer le régime de retraite RATP – 59% des ressources du régime ! Et ce, pour que les agents puissent partir à la retraite en moyenne à 56 ans, avec un montant moyen mensuel de retraite des nouveaux retraités à 2.840 euros en 2018 (nouveaux retraités, chiffre RATP) et 2.383 euros pour l'ensemble des retraités (chiffres RATP).

Ces chiffres sont à comparer avec ceux de la CNAV où le montant moyen mensuel de retraite (tous retraités confondus) est de 686 € en 2018 ou de 481 € à l'Arrco-Agirc (2017, retraite de droit direct uniquement). La cour des comptes a même calculé que pour ceux qui ont pris leur retraite après une carrière complète en 2017, la retraite moyenne était de 3.705 euros mensuels. Ce qui fait un taux de remplacement par rapport au dernier salaire de 88% à la RATP encore plus qu’à la SNCF ou le taux de remplacement est de 73%.

Là, on est typiquement dans le cas du régime spécial comme dans la fonction publique avec une formule de calcul de la retraite basée sur le salaire des six derniers mois comme dans la fonction publique alors qu'il s'agit des 25 meilleures années pour la Cnav et même de la carrière complète pour les retraites complémentaires du privé Agirc-Arrco.

La France est championne des statuts privilégiés et inéquitables avec des agents employés à vie avec beaucoup d’absentéisme, de très bonnes retraites et champions aussi des jours de grèves mais on appelle ça des services publics – et on évoque même une grève illimitée à partir de la semaine prochaine (UNSA) ! Pourquoi le statut de la RATP n’est-il pas supprimé pour les nouveaux entrants à la RATP comme à la SNCF ? Ce sera peut-être le rôle réformiste du nouveau PDG, Jean CASTEX ?