Ocean Viking : le préfet du Var apporte des précisions sur la prise en charge des 230 migrants

Arrivés ce vendredi matin à Toulon (Var), les 230 migrants présents dans le bateau humanitaire Ocean Viking ont rejoint la presqu’île de Giens en fin de journée. Lors d’une conférence de presse donnée dans la soirée, le préfet du Var Evence Richard a détaillé le déroulement de l’ensemble de l’opération.

Ce vendredi, le préfet du Var Evence Richard a pris la parole lors d’une conférence de presse afin de donner des informations sur la prise en charge des 230 migrants arrivés à Toulon dans la matinée via le bateau humanitaire Ocean Viking.

Pour débuter, il a détaillé la composition du groupe de migrants, en soulignant la présence de peu de femmes. «Sur la composition des passagers, il faut savoir que ce sont essentiellement des hommes puisque sur les 230 personnes débarquées ce matin, il n’y avait que 23 femmes et 44 mineurs non accompagnés et 8 enfants de moins de 7 ans», a assuré Evence Richard.

Ce dernier a également expliqué qu’il n’y avait pas eu le moindre débordement lors des différentes opérations menées tout au long de la journée dans le département. «Toutes les opérations, que ce soit celle qui se déroule sur le quai de la base navale de Toulon ou celle qui se déroule au centre d’hébergement de Giens, ont été menées dans le calme et la sérénité, sans aucune tension», a assuré le préfet du Var.

Evence Richard : «Toutes les opérations ont été menées dans le calme et la sérénité, sans aucune tension». pic.twitter.com/fjrh1LwWRj — CNEWS (@CNEWS) November 11, 2022

Il a enfin donné des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de la plupart des migrants, même si 25 d'entre eux ont été identifiés comme ayant besoin de soins et ont été prioritairement prises en compte.

«Un des passagers a été hospitalisé ce matin à la descente du bateau et se trouve encore à l’hôpital (…) Les quatre personnes qui ont été hélitroyées hier ont rejoint Giens», a par ailleurs ajouté Evence Richard.

Tous les migrants identifiés pour le moment ont demandé l’asile et devront attendre ce mardi pour voir leur demande être étudiée par les agents de l'Office français de protection des réfugiés (Ofpra).