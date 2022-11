Thibault de Montbrial sur l’Ocean Viking : «Il y a un risque de créer un précédent»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 11 novembre, Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, a réagi à la décision du gouvernement d’accueillir en France l’Ocean Viking.

Un accueil qu'il juge risqué. Invité de la Matinale ce vendredi, Thibault de Montbrial a jugé que la décision de la France d'accueillir le navire humanitaire Ocean Viking pourrait «créer un appel d'air» en matière d'immigration.

«Plus les gens auront l'impression que c'est facile de rentrer en Europe, plus cette poussée migratoire va s'accroître», a estimé le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Selon lui, «les points d'entrées considérés comme vulnérables» vont être «de plus en plus sollicités» pour les personnes désirant entrer sur le Vieux Continent.

Pour rappel, Gérald Darmanin a annoncé jeudi que la France allait accueillir l'Ocean Viking, à la suite du refus de l'Italie de laisser le navire accoster sur son territoire.

Le ministre de l'Intérieur avait regretté un «choix incompréhensible» des autorités qui n'avaient «pas répondu aux multiples demandes d'assistance», alors même que le bateau se trouvait «sans aucune contestation possible dans leur zone de secours».