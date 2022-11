Surpopulation carcérale : la contrôleuse des prisons appelle le gouvernement à «affronter la réalité»

Alors que les prisons françaises s'apprêtent à battre un nouveau record de surpopulation, Danielle Simonnot, la contrôleuse des prisons, exhorte le gouvernement à «agir».

119,2 % de surpopulation moyenne par prison. C'est le terrible chiffre officiel qui fait état d'une organisation carcérale catastrophique en France. À l'heure actuelle, 72.350 prisonniers occupent des centres pénitenciers... Pour 60.000 places.

Dans un entretien accordé à l'AFP, Danielle Simonnot, ex-journaliste au Canard enchaîné et nommée contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) en 2020, souhaite que le gouvernement «affronte la réalité» et se décide à «agir» sur cette problématique.

«Il y a une exception répressive française et cette augmentation folle de la répression ne correspond pas à une hausse de la délinquance», explique quant à lui Matthieu Quinquis, président de l'Observatoire nationale des prisons (OIP).

En dépit des conditions de détention #inhumaines et dégradantes de la #Prison de Bordeaux-Gradignan, le @Conseil_Etat se dérobe et écarte les demandes d'améliorations réclamées par l'#OIP, le @syndicatavocats, l'@BarreauBx et @AssociationA3D https://t.co/NrRpObcbY5

— OIP (@OIP_sectionfr) November 10, 2022