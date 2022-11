Notre-Dame de Paris : l'échafaudage qui permettra de reconstruire la flèche est en cours de montage

Entièrement détruite pendant l'incendie de la cathédrale le 15 avril 2019, la flèche de Notre-Dame de Paris devrait à nouveau surplomber la canopée parisienne dans les prochains mois, du haut de ses 96 mètres. Pour la reconstruire à l'identique, un échafaudage est en cours d'installation au cœur de la cathédrale.

«Flèche, voûtes, charpentes : la reconstruction est lancée ! Au sol de la croisée du transept, un échafaudage de 600 tonnes s'élèvera bientôt à 100 mètres de hauteur : il permettra de reconstruire à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc», s'est félicité l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, alors qu'une nouvelle grue vient d'être installée.

Le montage de l'échafaudage se poursuit

Fin octobre, une nouvelle grue de 350 tonnes et de 100 mètres de haut a en effet été installée, en plus celle qui avait déjà été mise en place lors de la sécurisation du chantier. Selon l'institution, cette nouvelle grue permettra d'abord «d'assurer le levage d'éléments d'échafaudages» et ensuite de lever, au second semestre 2023, «les éléments de charpente et de couverture de la nef [...] qui pèsent plusieurs tonnes».

Depuis quelques jours, cette grue sert ainsi surtout à lever les «blocs» d’échafaudages – qui avaient déjà été préalablement assemblés dehors, au pied de Notre-Dame – pour les introduire au cœur de la cathédrale par son toit aujourd'hui effondré. Petit à petit, l'échafaudage prend donc «de la hauteur et rejoint le niveau des voûtes, à la croisée du transept», explique l'établissement public présidé par le Général Jean-Louis Georgelin.

Dans les prochains mois débutera alors la longue reconstruction de la charpente nécessaire à la reconstruction de la flèche. La voûte de la croisée, entièrement détruite pendant l’incendie, pourra ensuite être achevée. D'autres voûtes seront également consolidées et, pour celles abîmées durant l'incendie, reconstruites par endroit.

En parallèle, les fermes des charpentes de la nef, du chœur et du transept seront assemblées avant d'être acheminées sur le chantier dans les prochains mois. Ce sont ces éléments de la charpente qui supporteront in fine le poids de la structure. Une troisième grue sera alors nécessaire, pour avancer sur le chantier.

Viendront ensuite les couvreurs pour y poser la couverture et l'ensemble des décors qui orneront la toiture de la flèche et du grand comble, au cœur même de la charpente. Dès lors, les Parisiens pourront à nouveau admirer la silhouette de la cathédrale telle qu'elle existait avant l'incendie, avant sa réouverture au public prévue à la fin de l'année 2024.

A terme, les statues des apôtres – qui avaient échappé à l'incendie de 2019 – retrouveront également leur place sur la flèche. Quatre jours avant l'incendie, elles avaient été miraculeusement retirées pour être restaurées, victimes d'oxydation donnant au cuivre une couleur vert-de-gris.

En attendant la reconstruction de la flèche et le retour de ces statues à leur emplacement sur la cathédrale, les intéressés pourront les admirer à la Cité de l'architecture et du patrimoine, située au Trocadéro, à Paris, où elles sont exposées dans la galerie des moulages. Restaurées, elles ont ainsi retrouvé leur aspect d'origine.