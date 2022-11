Ocean Viking : «ce bateau n'aurait jamais dû accoster», affirme Jordan Bardella

«Ce bateau n'aurait jamais dû accoster» a déclaré ce lundi dans la Matinale de CNEWS Jordan Bardella, président du Rassemblement national, au sujet de l'Ocean Viking.

Invité de CNEWS ce lundi 14 novembre, Jordan Bardella a redit son opposition à l'accueil en France de l'Ocean Viking, ainsi qu'à l'asile des migrants, dénonçant une «politique de mise devant le fait accompli».

«Avec nous (le RN, nrdl), l'Ocean Viking n'aurait pas accosté sur les côtes françaises», a-t-il souligné, estimant que l'autorisation du gouvernement de laisser le navire humanitaire accoster en France était «un signal de laxisme».

Le président du Rassemblement favorable s'est dit favorable à ce que les demandes d'asile des migrants de l'Ocean Viking soient traitées dans les consulats et dans les pays de départ.

«La face émergée de l'iceberg»

Jordan Bardella a également plaidé pour une politique migratoire «dissuasive». «Ce bateau n'aurait jamais dû accoster», a-t-il martelé. «Les Français voient l'Ocean Viking sur tous les écrans de télé depuis 48h mais ils doivent savoir qu'en vérité, rentrent chaque année dans notre pays 1.900 fois plus de migrants que ceux qui sont arrivés par bateau. C'est la face émergée de l'iceberg», a poursuivi le président du RN.

Il a également estimé qu'il était nécessaire «faire la lumière sur le jeu trouble de toutes ces ONG d'extrême gauche qui décident de la politique d'immigration de la France». Et de souligner : «C'est fou ce qui se passe. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui décide de la politique d'immigration en France, à Paris, ce sont des ONG d'extrême gauche, depuis des bateaux en mer, qui mettent les nations européennes devant le fait accompli et qui forcent nos nations à accueillir des personnes dont une très large majorité du peuple français ne souhaite pas».

Jordan Bardella a ainsi accusé ces ONG d'être «les complices objectifs des mafias de passeurs et qui participent en cela du trafic d'êtres humains en Méditerranée».

Après trois semaines d'errance en mer, et le refus de l'Italie de le laisser accoster sur son territoire, le navire humanitaire Ocean Viking, transportant 230 migrants, est arrivé vendredi en France. Les passagers ont ensuite été acheminés sur la presqu'île de Giens à Hyères (Var), déclarée «zone d'attente internationale» pour une vingtaine de jours.

L'ensemble de ces personnes feront l'objet d'un suivi sanitaire, puis de contrôles de sécurité des services de renseignements, avant d'être entendues par l'Office français de protection des réfugiés (Ofpra) qui statuera sur leur situation.