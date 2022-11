L’inflation confirmée à 6,2 % sur un an en octobre

La hausse des prix à la consommation, soit l’inflation, a bien atteint 6,2 % sur un an au mois d’octobre, a confirmé l’Insee ce mardi 15 novembre.

L’Insee avait vu juste. L’inflation a bien accéléré à 6,2 % sur un an au mois d’octobre, a annoncé l’Institut national de la statistique et des études économiques, confirmant ainsi son estimation publiée à la fin du mois dernier.

Après avoir ralenti en août et en septembre, les prix à la consommation sont ainsi largement repartis à la hausse, provoquée notamment par la flambée des prix de l’alimentation ( +12 % sur un an) et des prix de l’énergie (+19,1 %).

Dans le détail, les prix de l’ensemble des produits frais ont explosé de 17,3 % sur un an et ceux des légumes frais de 33,9 %. Les prix des produits manufacturés augmentent également mais dans une moindre mesure, avec une hausse de 4,2 %. Ceux des services grimpent de 3,1 %.

Selon l’Insee, sur un mois, l'indice des prix à la consommation prend 1,0%, ceux de l'énergie rebondissant de 5,8% par rapport à septembre, tandis que l'alimentaire augmente de 1,7%.

L'IPCH confirmé à 7,1 % sur un an

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons au niveau européen, est quant à lui en hausse de 7,1 % pour la même période, selon l’Insee, après 6,2 % en septembre.

Si le niveau de l’inflation constitue un sujet majeur de préoccupation des Français, il reste toutefois inférieur à la moyenne de la zone euro, où la hausse des prix à la consommation a atteint en octobre le niveau record de 10,7 %.