Ocean Viking : la vie des migrants s’organise sur la presqu’île de Giens

Les 230 migrants rescapés de l’Ocean Viking ont débarqué en France, vendredi 11 novembre, à la suite d’une décision du gouvernement français. Parmi eux, 190 migrants, dont 13 mineurs ont été accueillis dans un centre de vacances sur la presqu’île de Giens, dans le Var, où 150 bénévoles assurent chaque jour la vie en communauté et les démarches administratives.

Depuis samedi, le centre de vacances de Giens est devenu un site sécurisé, surveillé en permanence par les autorités et les 150 bénévoles qui assurent chaque jour la vie en communauté des 190 migrants débarqués de l'Ocean Viking. Les seules personnes autorisées à entrer sont les élus de la République, et les associations mandatées par le ministère de l’Intérieur. Les migrants accueillis ici n’ont pas le droit de quitter ce centre, transformé administrativement en zone internationale par le préfet.

«On est à l’écart du monde, nous ne sommes pas sur le territoire français, et on essaie de concilier l’accueil, l’humanité, la fermeté, et puis la mise en œuvre de la réglementation», précise le préfet du Var, Evence Richard.

l'OFPRA gère les demandes d'asile

À l’intérieur du centre, les migrants peuvent joindre leurs familles. L'ensemble des bénévoles et forces de l’ordre se mobilisent pour qu’ils puissent effectuer leurs demandes d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Néanmoins cette aide est vue d’un mauvais œil par certains politiques.

«C’est avec notre argent que ces clandestins sont accueillis et suivis au car par cas, c’est un signal qu’a envoyé la France à tous les malheureux du monde : venez ici, on vous accueille», s’est alarmé le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier.

Toutefois, cette situation reste provisoire, et tout pourrait s’accélérer aujourd’hui car les premières décisions concernant les demandes d’asile devraient être annoncées.